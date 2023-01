Le Centre de Distribution Transrapide en expansion fulgurante

Le Centre de Distribution Transrapide, propriété de Groupe Huot, connaît présentement une demande sans précédent pour ses services d’entreposage. Depuis un nouveau virage pris il y a près d’un an, le Centre de Distribution Transrapide, situé sur la Rive-Sud de Québec, n’a cessé de croître. Celui-ci triplera sa superficie d’entreposage en 2023 passant de 400 000 pieds carrés à près de 1 250 000 pieds carrés et de 4 bâtiments à plus de 15 d’ici la fin 2023. Ceci pour un montant total d’investissement de plus de 100 millions de dollars.

DE NOUVEAUX ENTREPÔTS

En 2023, ce sont plus de 850 000 pieds carrés d’espace d’entreposage commercial et industriel qui seront ajoutés aux 400 000 pieds carrés déjà existants. Six nouveaux bâtiments, situés tout près des 4 déjà en opération depuis 2021, sont présentement en construction sur la rue des Cordiers dans le parc industriel de Lauzon. Le centre de distribution se déploiera aussi dans le parc industriel de Pintendre avec 4 nouveaux entrepôts qui seront opérationnels à l’automne 2023, ainsi que dans le parc industriel de Saint-Lambert-de-Lauzon aussi à l’automne 2023 afin de pouvoir desservir les entreprises de la Beauce.

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

En plus de nouveaux espaces, le Centre de Distribution Transrapide s’est doté de nouvelles technologies le rendant toujours plus efficace. Ces nouveautés, autant du côté informatique que de la robotique, permettent une précision encore plus stricte quant à la gestion d’inventaire et la rotation des marchandises ayant des dates de péremption devant être respectées rigoureusement.

DE NOUVEAUX SERVICES

Parmi les nouveaux services, on compte la gestion complète des conteneurs maritimes. Pour gagner en efficacité opérationnelle, le Centre de Distribution s’est doté de rampes automatisées accélérant le processus de déchargement de chaque conteneur dans les entrepôts. Comptant déjà, parmi ses clients, plusieurs joueurs du domaine alimentaire « sec », Transrapide offrira en plus, au cours de 2023, les services d’entreposage réfrigéré et surgelé, devenant ainsi un maillon important pour la chaîne d’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire. Tout ceci en assurant à sa clientèle les plus hauts standards quant aux normes entourant la salubrité, la traçabilité et la gestion des stocks.

►Visitez transrapide.com pour en savoir plus.