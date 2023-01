Le comédien Alan Cummings rend sa décoration en raison de la «toxicité de l'Empire» britannique

Le comédien britannique Alan Cummings, qui a notamment joué dans la série «X-Men», a annoncé vendredi qu'il avait rendu la décoration qui lui avait été remise en 2009, dénonçant notamment la «toxicité de l'Empire britannique».

Cette prise de position de l'acteur apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la vaste réflexion en cours sur le passé colonial de l'Empire britannique et ses méfaits, qui s'étend dans de nombreux domaines.

Dans un billet publié vendredi sur Instagram, il rappelle qu'il avait été décoré du titre d'Officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour son travail d'acteur ainsi que son combat en faveur des droits des personnes LGBT aux États-Unis, où il vit la plupart du temps et où il a fallu attendre 2015 pour que le mariage gai soit légalisé dans tout le pays.

Mais «la mort de la reine» Elizabeth II en septembre et «les discussions autour du rôle de la monarchie et en particulier la manière dont l'Empire britannique a tiré profit des populations indigènes (et de leur mort) à travers le monde m'ont vraiment ouvert les yeux», a écrit le comédien.

«Les temps et les lois ont changé aux États-Unis» et les bénéfices que son prix a «apportés à la cause LGBTQ+ en 2009» sont maintenant «moins puissants que mes craintes d'être associé à la toxicité de l'empire», souligne-t-il.

Il indique ainsi avoir rendu son prix, expliqué ses raisons et réitéré sa «grande gratitude» de l'avoir reçu, en se souhaitant un joyeux anniversaire, le jour de ses 58 ans.

En fin d'année dernière, l'acteur gallois Michael Sheen a rendu la même décoration, protestant contre l'attribution du titre de Prince de Galles à l'héritier de la couronne britannique, en l'occurrence le prince William depuis la mort de la reine Elizabeth II.

En 1969, le membre des Beatles John Lennon avait rendu sa décoration de membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour protester contre l'engagement britannique dans la guerre civile au Nigeria et son soutien aux Américains dans la guerre du Vietnam.