Le plan du week-end

Ceux qui le suivaient sur les réseaux sociaux sauront tout de suite. #leplanduweekend, c’était le mot-clé de Michel Beauchamp, le célèbre conseiller en vin de la SAQ Beaubien qui nous a brutalement quittés à la fin du mois décembre.

À l’image de ce passionné du vin, de la vie et de l’amour pour les autres, j’ai choisi de lui rendre hommage et de «reprendre le flambeau» en publiant chaque vendredi ce fameux plan du week-end. On y retrouvera les vins qu’on aura envie de boire et de partager avec les autres. Les folies qu’on aimerait s’offrir ou offrir. Les nouveautés, les découvertes, les petits prix, des bulles, du rouge, du blanc, du orange, du sucré. Ce sera une manière de se rappeler le grand barbu au cœur tendre, au rire contagieux et dont l’humilité déconcertante nous donnait l’impression de retrouver un vieil ami sans même l’avoir rencontré.

Salut l’ami!

Château Cambon, Beaujolais 2021, France 27,10$ - Code SAQ 12454991 – 12%

Impossible de ne pas commencer ce premier plan du week-end sans du «beaujo» un peu nature, sans doute l’un des vins fétiches de Michel. Celui du Château Cambon est – pardonnez la facilité du jeu de mots – toujours (très) bon. Léger en alcool, expressif à souhait avec des notes de fraise, de cerise et une touche herbacée provenant de la macération carbonique. C’est gouleyant, juteux, souple, léger, énergique et doté d’un indice de picolabilité dangereusement élevé. Si vous souhaitez un peu plus de matière, de longueur et de finesse, optez pour le superbe Brouilly 2021 (33,50$ - Code SAQ 13385931 ★★★ 1⁄2 $$$). Dans les deux cas, servir impérativement rafraîchi (14-15°C) et laisser respirer (15-20 minutes de carafe).

★★★ $$$

Domaine Sainte-Barbe, Chazelles 2020, Viré-Clessé, France 32,25$ - Code SAQ 15040996 – 13,5% - Bio

Le genre de vin que j’aurais aimé faire goûter à Michel à l’aveugle, en arrière, dans le «sound booth» avec Tancrède sur un show des Cowboys Fringants. Un bijou de chardonnay qui nous vient du Mâconnais, dans le sud de la Bourgogne. Des vignes de 65 ans travaillées en bio depuis 2003. Très peu de bois, la majeure partie du vin étant vinifié en cuve inox. Un nez aguicheur et bien expressif de fruits blancs, d’amande et de menthe. Une matière en bouche à la fois généreuse et concise soutenue par une acidité vibrante, le tout laissant place à une belle finale à la fois fruitée et pierreuse. L’élégance bourguignonne à bon prix. Disponible malheureusement en petite quantité.

★★★ 1⁄2 $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.