Les dessous des vraies batailles

LONDRES – Les caméras de télévision cherchaient Anthony Yarde et Artur Beterbiev. Les photographes cherchaient tout le monde.

Personne ne cherchait Anthony Rudman. Pourtant, le jeune avocat barbu originaire de Trois-Rivières était dans le Grand Hall. Il discutait discrètement avec Brad Jacobs, le PDG de Top Rank. Les deux étaient souriants, signe que les choses se passaient rondement. Comme elles avaient été négociées.

Et au fait, comment cela se fait-il qu’Artur Beterbiev se retrouvait à Londres pour affronter Anthony Yarde ? Et pourquoi Yarde ? Sous quelles conditions ?

Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’on se retrouve dans cette énorme aventure qu’est un combat pour trois ceintures à Londres, un samedi de janvier ?

Il s’est passé que Brad Jacobs et Anthony Rudman ont négocié les termes des combats d’Artur Beterbiev, que Bob Arum de Top Rank et son vieux compère anglais Frank Warren de Queenberry se sont entendus comme larrons en foire et que le gros cash a fait le reste.

ÇA COMMENCE À NEW YORK

« En fait, le contrat d’Artur était négocié depuis le début de 2022. Le genre de contrat qu’on négocie pour un champion du monde. Tu négocies les sommes d’argent prévues pour Artur, les modalités de l’entente, le type d’adversaires qu’Artur va rencontrer en lui donnant un droit d’approbation et le nombre de combats prévu au contrat. Après, on s’entend pour tout le reste quand ça se présente », explique Anthony Rudman, arrivé le matin à Londres... et occupé jusqu’en soirée sans la moindre petite sieste.

Mais pourquoi Anthony Yarde ? Pourquoi Londres ?

« Anthony Yarde, ça s’est réglé à New York le 18 juin quand Artur a rencontré Joe Smith jr. La WBO, dont Smith était le champion, a autorisé le combat à la condition que le gagnant affronte l’aspirant obligatoire. L’aspirant était Yarde. Bob Arum, le promoteur de Beterbiev, a vite conclu une entente avec Frank Warren, le promoteur de Yarde. Artur a vite été d’accord. Et nous voilà à Londres », résume Me Rudman.

NÉGOCIER TOUT LE RESTE

On est à Londres parce que c’est un marché de boxe très lucratif. La vérité, c’est que Montréal, comme dans tant d’autres domaines depuis quelques années, fait très picpic quand on parle d’un marché de sport.

Mais Artur Beterbiev, Marc Ramsay et les membres du clan sont à Londres selon des conditions négociées au départ par Anthony Rudman et Marc Ramsay. On a refusé plusieurs hôtels avant d’accepter celui où tout le monde se retrouve à Wembley.

« Et on a négocié tous les privilèges réservés au champion. Le ring sera un ring de 20 pieds comme l’a demandé Marc. Toutes les affiches favorisent Artur Beterbiev par le positionnement de la photo d’Artur. C’est Beterbiev qui occupera le coin bleu et qui sera le dernier à monter sur le ring. Ce n’est pas lui qui va attendre l’adversaire », de dire Rudman.

BANNIR LES GANTS FLY

Il y a eu des points qui ont été plus ardus à gagner. Ainsi, les promoteurs anglais se fient à l’UKAD, l’agence britannique antidopage pour ses boxeurs. On se rappelle Dillian Whyte qui était dopé quand il a affronté Oscar Rivas. Rudman, avec l’appui de la WBC, une des trois associations mondiales qui sanctionnent le combat de samedi, a obtenu que VADA soit également appelée à la rescousse. Les boxeurs devraient être plus propres que propres.

Et il restait la question des gants. Les boxeurs nord-américains portent des Rival ou des Everlast. Les Anglais préfèrent les gants Fly. Ce sont des gants qui se déforment et qui finissent par avantager celui qui les porte.

« Les gants Fly sont bannis pour le combat d’Artur », note l’avocat.

En plus, en tant que champion dans trois associations, Beterbiev a obtenu des droits d’approbation pour les officiels qui devraient être neutres et professionnels et aura également son mot à dire sur le choix de l’arbitre.

Et si vous voulez avoir une idée de ce que va devenir Anthony Rudman, avocat spécialisé en litiges commerciaux dans la construction, dans l’aviation et dans les services financiers, dites-vous que lorsqu’il s’assoit devant Bob Arum pour négocier certaines clauses du contrat de son client Artur Beterbiev, il a 59 ans de moins que M. Arum.

Comme dirait le Moose, c’est de l’expérience en ta !

Pas d’histoire à faire avec Bivol pour Beterviev

LONDRES | Artur Beterbiev a mis un terme aux spéculations concernant Dmitry Bivol.

« Samedi, c’est Anthony Yarde. Bivol, il n’y a pas d’histoire », a-t-il sèchement déclaré.

En fait, autant Yarde que Beterbiev ont été cool pendant la longue conférence de presse tenue au Grand Hall à Wembley.

Une photo

Anthony Yarde a raconté comment il avait rencontré Beterbiev pendant les Jeux olympiques de Londres de 2012 quand l’équipe russe était venue s’entraîner à son gym. Même qu’il s’était fait prendre en photo avec Artur.

Quand on a demandé à Artur s’il s’en souvenait, il a répondu : « Non. Mais on sait pourquoi les boxeurs conduisent vite au volant de leur auto. Ils ne veulent pas oublier où est-ce qu’ils veulent aller. »

Ç’a été la seule blague d’Artur de la semaine et on a beaucoup ri.

Un baume

Mais le champion était sérieux quand il a dit qu’il n’était pas obligé de détester un adversaire pour faire son métier et livrer un bon combat de boxe. Et ces paroles, simples et vraies, ont semblé être un baume pour Yarde. L’Anglais semble être le bon garçon incarné, il a toujours le goût de sourire et s’il sait qu’Artur Beterbiev est un monstre dans un ring, il n’a visiblement pas le goût de le haïr.

Tout ce qu’il veut, c’est avoir la chance de gagner trois titres mondiaux et les millions qui vont suivre.

Le problème, c’est qu’Artur veut juste une chose. Gagner.

Conduite à gauche

ANTHONY YARDE : SA PREMIÈRE ROLEX

Photo Julie Bertrand

Anthony Yarde est gentil, c’est pas possible. Il s’est mis à jaser avec Lady Ju comme s’il avait été témoin à son mariage. Les deux ont parlé de leur Rolex.

« Quand j’ai enfin atteint le Top-10 mondial, je me suis offert cette Rolex Daytona. Je l’ai achetée neuve et on ne la trouve plus sur le marché. Je suis fier de mon coup », a-t-il dit. Curieusement, les boxeurs de Camille Estephan chez Eye of The Tiger Management se font donner le même conseil. Acheter une Rolex, c’est un investissement. Ça ne perdra jamais de valeur.

Yarde porte aussi un très joli pendentif en or. Il s’est penché pour qu’on puisse l’admirer.

« C’est mon logo qui a servi de motif. Et c’est une devise que je veux partager. La paix vient de l’Est », a-t-il expliqué.

Là où je n’ai pas compris, c’est quand il a expliqué la couleur de son survêtement d’un jaune de la Jamaïque. J’ai évidemment posé la question de l’ignorant : « Es-tu Jamaïcain d’origine ? »

Il a ri. Et m’a expliqué qu’il était né en Angleterre mais qu’il y avait fait de beaux voyages et qu’il avait quelques amis de la Jamaïque.

J’avais envie de l’inviter à Falardeau. J’ai laissé faire.

LA JEUNESSE DE BOB ARUM

Photo Julie Bertrand

Regardez bien cette photo. Bob Arum, 91 ans, et Frank Warren, 70 ans, ont du plaisir. Faites le calcul, ça donne 161 ans. Quand je me joins à eux, on grimpe à 239 ans.

ELEIDER ALVAREZ À SURVIVOR

Capture d’écran Instagram

Luc-Vincent Ouellet et les autres membres de l’équipe de Marc Ramsay suivent avec un intérêt amical les « exploits » d’Eleider Alvarez dans la version colombienne de Survivor. « J’étais loin de me douter qu’Eleider pouvait nager aussi vite », notait Ouellet avant-hier en regardant les dernières photos de l’ancien champion du monde des mi-lourds.

LA PHOTO DE JOHNNY GRECO

Photo Julie Bertrand

Mario Sinigagliesi a sauté jusqu’au plafond quand il a vu la photo de l’ancien promoteur Raoul Godboult dans ma chronique d’hier.

« Le boxeur avec Godboult, c’était mon regretté arrière-grand-oncle Jumping Johnny Greco. J’ai appelé mes tantes, elles l’ont reconnu elles aussi. Je vais essayer de joindre la dame qui a trouvé cette photo », de raconter M. Sinigagliesi, tout excité.

Faut également dire que Russ Anber avait reconnu Johnny Greco. Mais j’ai promis de ne pas l’écrire pour ne pas blesser son humilité