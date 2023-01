Les éthylotests personnels peuvent sauver des vies

Au cours des derniers jours, la Sûreté du Québec dévoilait son bilan routier pour l’année 2022, la plus meurtrière de la décennie sur les routes de la province. Parmi les inquiétantes statistiques du bilan, on retrouve celle-ci : 15 % des collisions mortelles sont liées aux facultés affaiblies par l’alcool, les drogues ou la fatigue.

Si on entend souvent que lorsqu’on boit, on ne conduit pas, un taux maximum de 80 mg d’alcool par 100 ml (0,08) de sang est toléré. Il est pourtant impossible pour les consommateurs de connaître leur état réel s’ils n’ont pas les bons outils. C’est pourquoi nous croyons qu’il est essentiel de faire la promotion des éthylotests, afin d’assurer la sécurité de nos routes.

Il est préoccupant d’entendre que certaines entreprises de taxis ferment leurs portes ou réduisent leurs services durant les fins de semaine, faute de personnel. On note même que les temps d’attente peuvent dépasser 60 minutes en région. Ce manque de main-d’œuvre, nous le ressentons également dans le secteur des services de raccompagnements, peinant à répondre à une demande toujours plus forte. Nous devons tout faire afin que les conducteurs prennent les bonnes décisions.

Taux d’alcool

L’alcool pose évidemment des risques sur notre santé, comme le note le rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) qui a fait grand bruit cette semaine. Mais l’alcool est également un danger sur nos routes : chaque année, en moyenne, 10 000 personnes sont arrêtées au Québec avec une alcoolémie dépassant la limite. Le plus récent bilan complet de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dévoilait quant à lui que, parmi les conducteurs décédés sur les routes en 2020, 31,9 % d’entre eux dépassaient le taux légal de 0,08. Après autant d’années de prévention, ces chiffres sont ahurissants.

En tant que consommateur, il est impossible de deviner son alcoolémie. L’automne dernier, Alco Prévention Canada a effectué plus de 30 000 tests dans 300 partys de bureau. Résultat ? 35 % des tests dépassaient la limite légale, et la moitié de ceux qui l’avaient dépassée n’en étaient pas conscients. L’intérêt des éthylotests réside dans le fait de donner un outil de mesure pour les conducteurs.

Éthylotests personnels

Lorsqu’on parle d’éthylotests, plusieurs se font l’image de la punition imposée aux contrevenants après une arrestation avec les facultés affaiblies. Toutefois, il existe des éthylotests personnels. Malgré qu’on estime que plus de 700 000 tests volontaires sont faits chaque année, ceux-ci demeurent majoritairement méconnus des consommateurs.

La promotion et l’éducation seront nécessaires afin d’intégrer leur utilisation à nos pratiques. En effet, une étude menée au Colorado démontre que ceux qui en possédaient un développaient un réflexe d’utilisation fréquente et positive. Depuis 2021, la France exige quant à elle que les dispensaires d’alcool possèdent des éthylotests disponibles à la vente, rendant plus visibles ces outils.

Récemment, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la qualité des éthylotests, concluant que certains sont comparables à ceux utilisés par la police. Cependant, comme la précision de tous n’est pas égale, nous encourageons le gouvernement à valoriser les meilleurs appareils afin d’éviter un faux sentiment de sécurité avec des tests qui manqueraient de fiabilité.

Les bons outils sont à notre portée, il est temps de les utiliser. Comme l’État est responsable de la vente d’alcool et de la sécurité routière, il devrait également être responsable de donner les moyens aux citoyens afin que ceux-ci puissent faire des choix éclairés.

Daniel Bédard, président du Regroupement Conduite Responsable Canada