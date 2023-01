L’expérience...

Photo fournie par Karl Tremblay

Fondée en 1933, la Taverne Jos Dion, l’une des plus vieilles tavernes en Amérique du Nord, située dans le quartier Saint-Sauveur dans la Basse-Ville de Québec, a 90 ans cette année. L’endroit n’a pratiquement pas changé depuis son ouverture, les plafonds, planchers, bars, luminaires et murs sont d’origine, mais la clientèle est beaucoup plus variée. Certes, il y a les habitués, mais aussi des jeunes qui se rencontrent à la fin de leur journée de travail. Sur la photo, deux serveurs d’expérience : à gauche, Gilbert Chouinard, serveur depuis 20 ans au Pub chez Girard situé non loin de la taverne, est venu donner un coup de main à son ami Gaétan Dion, serveur depuis 24 ans chez Jos Dion. Ils ont fait un quart de travail ensemble pour souligner les 90 ans de Jos Dion. À noter que les deux totalisent aussi près de 90 ans d’expérience à titre de serveurs.

Le Blizzard pour Leucan

Photo tirée de la page Facebook

Ce soir, à 19 h, l’organisation du Séminaire Saint-François et Leucan vous invitent au Complexe multifonctionnel de Saint-Augustin afin d’assister au match du Blizzard M18 AAA contre les Chevaliers de Lévis. Durant cette soirée spéciale dédiée à Leucan, vous serez invités à faire des dons spontanés, à miser sur les prix de l’encan silencieux et à vous procurer des billets moitié-moitié. Nous souhaitons avoir le plaisir de voir un très grand nombre de personnes assister à la rencontre. Exceptionnellement, le prix d’entrée sera de 5 $ pour les enfants de 6 à 17 ans et de 10 $ pour les adultes.

Deuxième et dernière remise

Photo fournie par de la FADOQ QCA

La FADOQ, régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches (QCA), a procédé récemment à sa deuxième et dernière remise de dons dans le contexte du Fonds SVP – Centraide/FADOQ pour les aînés. C’est ainsi qu’un montant de 1200 $ a été remis à l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS). Située à Saint-Georges, l’ABBS a vu le jour en 1980 sous l’impulsion d’un groupe de personnes qui s’est donné comme mission d’accompagner les aînés dans leurs démarches de maintien à domicile. Que ce soit pour le transport, l’accom-pagnement des proches aidants, l’organisation d’activités ou la Popote roulante, l’ABBS est au cœur des actions de la région beauceronne. De gauche à droite sur la photo : Éric Lavoie, représentant de Centraide ; France Bourque, présidente de l’ABBS ; Odile Rancourt, représentante du secteur Beauce pour la FADOQ QCA ; Nathalie Toulouse, directrice générale de l’ABBS, et Guy Bonneau, président de la FADOQ QCA.

Anniversaires

Photo fournie par René Martineau

René Martineau (photo), jeune retraité après une carrière de 40 ans dans le monde de l’automobile (Option Subaru), 65 ans... Marie-Claude Cantin, qui travaille au CIUSSS de la Capitale-Nationale... Véronyque Tremblay, PDG de l’Association Hôtellerie du Québec (AHQ), 49 ans... Patrice Brisebois, ex-défenseur de la LNH (Canadiens, Avalanche), 52 ans...

Bridget Fonda, actrice, petite-fille d’Henry Fonda, fille de Peter Fonda, 59 ans... Benoît Gouin, acteur québécois (L’Heure Bleue et Larry), 62 ans... Markita Boies, actrice québécoise, 69 ans... André Sylvain, animateur, chanteur et ex-mari de Chantal Pary, 83 ans... Terry Harper, défenseur de la LNH (1962-1981) avec le Canadien de 1962 à 1972, 83 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 27 janvier 2021 : Marthe Fleurant (photo), 75 ans, chanteuse québécoise qui a connu son heure de gloire dans les années 1960 et 1970 pour avoir repopularisé La Bolduc... 2020 : Émile Jung, 78 ans, maître cuisinier français, trois étoiles au Guide Michelin... 2018 : Ingvar Kamprad, 91 ans, entrepreneur suédois, fondateur de la chaîne de magasins IKEA... 2017 : John Hurt, 77 ans, acteur anglais (The Elephant Man et la série Harry Potter)... 2017 : Emmanuelle Riva, 89 ans, actrice française (Hiroshima mon amour)... 2015 : Colette Germain, 62 ans, épouse de l’ex-joueur des Canadiens Mario Tremblay... 2014 : Raymond Weil, 87 ans, horloger suisse... 2012 : Paul-André Duquet, 67 ans, VP de Hockey Québec, région de Québec–Chaudière-Appalaches... 1993 : Jean Ferré ou André le Géant, 46 ans, de son vrai nom André Roussimoff, lutteur français de la WWE et acteur... 1988 : Guy Sanche, 52 ans, ayant incarné pendant 28 ans Bobino à la télévision... 1983 : Louis de Funès, 68 ans, comique français... 1937 : Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, 66 ans, peintre, sculpteur, décorateur d’intérieur d’église.