LHJMQ: l’Océanic remporte un drôle de match contre les Voltigeurs

RIMOUSKI | Après avoir dominé totalement la première période 13-0 au chapitre des lancers et 3-0 au pointage, l’Océanic a laissé les Voltigeurs de Drummondville revenir de l’arrière pour créer l’égalité 3-3 avant d’inscrire le but décisif en fin de match dans une victoire de 4-3 ce vendredi à Rimouski.

Xavier Filion a un doublé pour les gagnants. Les autres buteurs sont William Dumoulin et Julien Béland. «On était partis pour une petite rencontre tranquille, mais ce ne fut pas le cas. Il a fallu batailler pour aller chercher les deux points. Après une première période A de notre côté, on pouvait s’attendre à ce l’autre côté revienne fort en deuxième et c’est ce qui est arrivé. De notre côté, il faut apprendre à réagir face à ça», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D’Astous

Domination totale de l’Océanic

L’Océanic a complètement dominé la première période en marquant trois buts alors que son adversaire a retraité au vestiaire avec aucun tir sur le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert. Xavier Filion (9e) a ouvert la marque avec un lancer du cercle des mises en jeu. Les locaux ont ajouté deux autres buts en avantage numérique, les deux initiés par le défenseur Luke Coughlin. William Dumoulin (18e) a dégainé de l’enclave pour faire 2-0 et Filion a profité d’une belle remise de Dumoulin pour son 2e de la période.

Photo Alexandre D’Astous

Les Voltigeurs sont revenus

La deuxième période a été diamétralement opposée à la première à la différence que les Voltigeurs n’ont inscrit qu’un but malgré une domination de 19-4 au chapitre des lancers. Justin Côté s’est emparé d’une rondelle libre à l’embouchure du filet pour réduire l’écart à 3-1 en avantage numérique. L’Océanic a été totalement dominé. Gabriel Robert a été très solide pour préserver l’avance des siens.

Photo Alexandre D’Astous

Julien Béland a tranché

Les Voltigeurs ont créé l’égalité avec deux buts en troisième période. À force de bourdonner dans le territoire de l’Océanic, Xavier Fortin a réduit l’écart à un but avant que Sam Oliver ne crée l’égalité 3-3 avec quatre minutes à faire. Cela a secoué l’Océanic qui a recommencé à attaquer. Julien Béland (21e) a inscrit le but gagnant sur un deuxième effort de son compagnon de trio, Luka Verreault qui est parvenu à lui refiler le disque que Béland a faufilé entre les jambières du gardien des Voltigeurs Riley Mercer.

En bref