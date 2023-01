NBA : un chandail de LeBron James chèrement payé aux enchères

Un chandail porté par LeBron James lors du septième match de la finale de la NBA en 2013, tandis qu’il était avec le Heat de Miami, a été vendu pour 3,6 millions $ durant une enchère à New York.

Selon le site web Sotheby’s, il devient ainsi le troisième maillot le plus cher jamais vendu, tous sports confondus, et le prix le plus élevé jamais enregistré pour un chandail du joueur étoile des Lakers de Los Angeles.

Les maillots s’étant vendus au plus haut prix sont ceux de la finale de la NBA de 1998 de Michael Jordan, qui a trouvé preneur pour 10,1 millions $, et celui que portait l’Argentin Diego Maradona lorsqu’il a inscrit le but qui a été surnommé «La main de Dieu» lors de la Coupe de monde de 1986, cédé pour 9,3 millions $.

Rappelons qu’en 2013, le Heat avait mis la main sur le trophée Larry-O’Brien face aux Spurs de San Antonio en remportant le match ultime par la marque de 95 à 88. James avait amassé 37 points et 12 rebonds dans cette rencontre.

LeBron et le Heat avaient aussi remporté le championnat en 2012. Le joueur de 38 ans a également triomphé en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland et en 2020 avec les Lakers de Los Angeles.