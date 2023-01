Planète soccer: Harry Kane ou un homme et son futur

Il y a Patrice Bergeron et les Bruins, Lewis Hamilton et Mercedes, Dodo et le Bye Bye. Mais il y a aussi Harry Kane et Tottenham Hotspur.

Hormis quelques prêts en début de carrière, l’Anglais de 29 ans a disputé l’ensemble de sa carrière professionnelle avec les Spurs.

Il pourrait d’ailleurs en devenir le meilleur marqueur de l’histoire s’il fait bouger les cordages contre Manchester City, dimanche.

Il est en effet à égalité avec Jimmy Greaves avec 266 buts, toutes compétitions confondues. Kane a rejoint Greaves, qui a joué dans les années 1960, avec un but contre Fulham lundi dernier, son 199e en 300 matchs de Premier League avec les Spurs.

La suite

Si on vous parle du capitaine de la sélection anglaise, c’est parce qu’il reste tout juste un an à son contrat actuel. Il deviendra libre comme l’air au cours de l’été 2024.

Les Spurs ont bien failli le perdre il y a deux étés quand Manchester City a soumis une offre de 100 millions de livres sterling (165,2 M$ CA), mais ils ont su résister.

Ils se retrouvent donc à nouveau dans une situation un peu trop familière où ils risquent de perdre celui qui est le visage et l’âme du club depuis dix ans.

Le problème ? Le club de la banlieue nord de Londres se trouve actuellement au cinquième rang du classement et ne parvient pas à atteindre le sommet ou à gagner des trophées.

Il faut remonter à 2016 pour trouver la meilleure saison des Spurs dans les dix dernières années, ils avaient alors terminé au second rang de la Premier League. Saison prise en sandwich entre deux troisièmes places. L’équipe a atteint la finale de la Ligue des champions une seule fois (2018-19).

De l’intérêt

Kane, qui a le coquelet des Spurs tatoué sur le cœur, ne veut pas moins gagner des titres. Pour faire une analogie avec le hockey – oui on sait que les amateurs de foot détestent ça –, c’est comme quand Raymond Bourque est allé gagner la Coupe Stanley au Colorado.

On est convaincu qu’il portait des sous-vêtements des Bruins dans sa combine malgré tout.

Bref, Harry Kane a beau être dans la fleur de l’âge pour un attaquant, il ne rajeunit pas et il veut soulever de l’argenterie. Les Spurs ont une équipe toujours plus que décente d’une année à l’autre, ils ont d’ailleurs fini une seule fois en dehors du Top 10 depuis 15 ans, mais ils ne peuvent pas lui garantir la lutte au sommet.

Et c’est là qu’entre en jeu Manchester United qui se cherche un attaquant de pointe dès l’été qui vient. Et en Allemagne, le Bayern Munich agite la main. Munich a remporté les dix dernières saisons de la Bundesliga, un incitatif alléchant.

Les Spurs vont donc avoir une grosse décision à prendre. Tenter de le signer à long terme ou accepter un transfert dès cet été afin d’éviter de le perdre pour rien l’année suivante ?

Intéressé

Selon ce que rapporte Sky Sports, Tottenham et l’agent de Kane se sont déjà rencontrés à deux reprises, signe qu’il y a une volonté mutuelle d’en venir à une entente.

Selon ce que relate l’antenne italienne de la chaîne sportive, ces rencontres ont donné lieu à des discussions sur l’avenir à long terme de l’attaquant. On voudrait donc possiblement qu’il termine sa carrière chez les Spurs.

Là où ça devient intéressant, c’est que le club a pour sa part nié que ces rencontres ont eu lieu. Il s’agit peut-être seulement d’une façon de cacher son jeu pour éviter de négocier sur la place publique.

Aussi absurde que ça puisse paraître, même si l’avenir des Spurs passe par la rétention de Kane, ils vont peut-être d’abord faire quelques acquisitions pour le convaincre de leur sérieux et de rester pour les années à venir.

C’est une situation qui sera certainement intéressante à suivre, tout autant que le parcours de l’équipe qui disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan dans les prochaines semaines.

NEUER A ÉTÉ CHANCEUX

Photo d'archives, AFP

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été chanceux dans sa malchance quand il a subi un sérieux accident de ski en Italie le 9 décembre dernier, peu de temps après l’élimination de l’Allemagne à la Coupe du monde. Selon Bild, il a été chanceux que l’hélicoptère de secours se trouve proche parce que c’est sa botte de ski qui retenait sa jambe après de sévères fractures ouvertes au tibia et au péroné qui ont causé d’importants saignements. Le gardien de 36 ans a une longue convalescence devant lui, il n’a pas le droit de bouger sa jambe d’ici au moins la fin du mois de février.

LA JUVENTUS DANS LE PÉTRIN

La Juventus de Turin pourrait être privée de compétitions européennes pour une durée d’au moins un an, résultat de problèmes légaux autrement plus sérieux. La Fédération italienne de soccer (FIGC) enquête relativement à des ententes salariales secrètes entre le club et certains joueurs de même qu’à une inflation de certains transferts afin de falsifier les gains en capital.

LES TRANSFERTS EXPLOSENT

La FIFA a publié cette semaine son rapport Global Transfer Market 2022 et on apprend qu’un record absolu de 71 002 transferts internationaux a été conclu en 2022. De ce nombre, 20 209 ont été réalisés dans le soccer masculin professionnel, une augmentation de 11,6 % sur 2021. Au total, 17 291 joueurs de 183 nationalités différentes ont changé de club en 2022. Ce sont 21 764 transferts qui impliquaient des joueurs et joueuses professionnels et 49 238 visant des amateurs.

BALE : D’UNE PELOUSE À L’AUTRE

Photo d'archives, AFP

À peine retraité du foot, l’attaquant gallois Gareth Bale va embrasser sa seconde passion, le golf. Il participera en effet au Pro-Am AT&T de Pebble Beach qui se déroulera à compter de lundi. Ce n’est pas la première fois que le meilleur buteur de l’histoire du pays de Galles participe à un tournoi du genre, lui qui est plutôt doué pour la petite balle blanche.

Matchs à surveiller

Premier League

Arsenal c. Everton

samedi

Arsenal a une belle occasion de consolider sa première place pendant qu’Everton, qui est en complète déroute, pourrait glisser seul au dernier rang de la ligue. Bonjour l’humiliation !

Ligue 1

Lens c. Troyes

samedi

Lens n’a que trois points de recul sur le PSG en tête du classement et une victoire serait une belle façon de mettre la pression sur Mbappé, Messi et leur bande qui joueront dimanche à Reims.

Bundesliga

Eintracht Francfort c. Bayern Munich

samedi

Le Bayern caracole au sommet avec 36 points, mais Francfort (4e) n’est pas bien loin avec 31 points. Une surprise colognaise en Bavière pourrait relancer le débat pour la course au championnat.

Serie A

AS Roma c. Naples

dimanche

Naples est pratiquement seul au sommet du classement et peut mettre encore plus de distance avec le peloton de cinq équipes qui se disputent la seconde place et dont fait partie la Roma.