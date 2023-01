Quand adhérence et glisse font équipe

Les fondeurs de style classique chaussent des skis leur procurant à la fois les plaisirs de la glisse et les avantages de l’adhérence, deux caractéristiques opposées qui gagnent à être combinées.

La semelle d’un ski de fond se compose de deux zones de glisse situées à chaque extrémité, puis d’une zone d’accrochage se trouvant sous la cambrure.

Couverte d’un fart de retenue, d’écailles ou d’une peau, c’est cette partie centrale que le fondeur classique appuiera sur la neige au moment de monter une pente ou de se propulser vers l’avant, par exemple.

L’application de farts a longtemps été le seul moyen d’atteindre l’équilibre entre la glisse et l’adhérence qu’impose la pratique du ski de fond dans diverses conditions, jusqu’à l’apparition des skis à écailles, presque plus utilisés, puis des skis à peaux.

Ces derniers représentent aujourd’hui la très grande majorité des ventes de skis de fond.

Simples à utiliser, les skis à peaux encouragent la pratique du sport.

« Tu déposes tes skis par terre et tu pars », illustre Martin Ruelland de l’agence Ruelland inc., qui représente plusieurs marques sportives. Plus besoin d’appliquer un fart de retenue, seul du fart de glisse aux extrémités est indiqué.

Les skis à peaux

Photo fournie par Ruelland inc.

Les peaux sont constituées de fibres de mohair naturelles favorisant la glisse et de fibres synthétiques, dont le nylon, maximisant l’adhérence. « Plus il y aura du mohair dans la peau, plus le ski va glisser », soutient M. Ruelland.

Lorsque le ski à peaux est jumelé à une fixation déplaçable, celle-ci peut être avancée lorsque davantage de retenue est requise, ou plutôt reculée pour filer plus aisément sur la neige.

« En reculant la fixation, on transfère le poids au niveau du talon, puis on libère la charge à l’avant du ski, pour nous aider à glisser », indique Raymond Lavoie de Demers bicyclettes et skis de fond.

Les fondeurs qui pratiquent ce sport pour le simple plaisir de se retrouver en plein air vont « assez bien apprécier les skis à peaux », estime le conseiller, tandis que les plus aguerris pourraient être préoccupés par la perte de glisse occasionnée lors de certaines journées plus froides.

C’est pourquoi il leur conseille de garder leur paire de skis à farter plutôt que de les vendre, afin de pouvoir faire face à toutes les conditions. M. Lavoie précise toutefois qu’ils vivront « moins de frustration avec des skis à peaux qu’avec des skis à farter dont le fartage serait manqué ».

L’art du fartage

Photo fournie par Ruelland inc.

Bien que le choix de skis de fond avec fartage est plus limité dans les magasins, il est toujours possible de s’en procurer.

Pour les sportifs maîtrisant l’art de manier et de combiner les farts selon la température extérieure, il s’agit des skis qui offrent la meilleure performance.

Pour bien connaître les différents types de farts de retenue et de glisse disponibles, les procédures d’application propres à chacun et l’entretien qu’ils nécessitent, suivre un atelier de fartage est de mise.