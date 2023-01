Québec 2023: Perspectives économiques et politiques

Perspectives économiques et politiques, l’incontournable activité de début d’année de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, avait lieu le 25 janvier dernier au Théâtre Le Capitole. La rencontre débutait par un échange entre Julie Couture et Vincent Delisle, Premier vice-président et chef des Marchés liquides de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Un panel d’experts chevronnés, composé de Mario Dumont, Jean-Pierre Lessard, Sébastien Mc Mahon, Antoine Robitaille et Antonine Yaccarini, était aussi sur place pour présenter à la communauté d’affaires de Québec une analyse éclairée des tendances et des enjeux qui se dessinent pour la région. L’événement a attiré une foule de 300 personnes, qui ont également pu profiter d’une période de réseautage en fin d’événement.