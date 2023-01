Surf des neiges: Jules Lefebvre, dernier survivant

(Sportcom) – Jules Lefebvre a été le seul Québécois à se qualifier pour la deuxième descente du slalom géant en parallèle présenté vendredi, à la Coupe du monde de Blue Mountain, en Ontario. Une chute à son second passage a cependant anéanti ses chances de participer aux rondes éliminatoires devant les partisans canadiens.

«Je dois avouer que je suis un peu déçu», a lancé d’entrée de jeu le Montréalais, 29e du jour au classement final.

Après avoir signé le 15e temps du parcours rouge à sa première descente, Lefebvre s’est ensuite fait déjouer par le parcours bleu à la deuxième occasion. Il a chuté à la sortie d’une porte avant de reprendre son chemin vers la ligne d’arrivée, sauf que le mal était déjà fait.

«Les conditions étaient difficiles et j’ai beaucoup de difficulté lorsque les conditions ne sont pas optimales, a-t-il poursuivi. On n’a pas eu beaucoup de neige au Québec jusqu’à maintenant, mais c’est encore pire ici et, personnellement, ç’a été un “challenge”. Par contre, je n’ai que moi à blâmer, je dois simplement être meilleur, peu importe l’état de la surface.»

Le Polonais Oskar Kwiatkowski a fait fi des conditions de piste pour remporter la deuxième Coupe du monde de sa carrière. En grande finale, il a vaincu le vétéran autrichien Alexander Payer, qui a du même coup obtenu sa troisième médaille de la campagne.

Le podium a été complété par l’Italien et vice-champion du monde Roland Fischnaller, 42 ans.

«Il y avait beaucoup de pièges où on ne s’y attendait pas et beaucoup d’athlètes se sont fait prendre. Par contre, quelques vieux renards ont très bien fait et c’est là qu’on voit que l’expérience est payante!» a lancé Lefebvre en riant.

L’Ontarien Ben Heldman a obtenu le meilleur résultat canadien en terminant 20e. Pour leur part, Justin Carpentier, Arnaud Gaudet et Émile Gaudet n’ont pu franchir la première étape de qualification.

Du lot, Carpentier est passé le plus près, concluant 35e, à 0,43 s de la 32e et dernière place donnant accès au tour suivant. Dix-septième au slalom en parallèle disputé jeudi, Arnaud Gaudet a fini 42e, alors que son frère aîné Émile pointe en 46e place.

Du côté féminin, Aurélie Moisan et Anne-Laurie Bettez ont elles aussi été stoppées d’entrée de jeu, bouclant respectivement aux 21e et 25e rangs de l’épreuve remportée par l’Allemande Ramona Theresia Hofmeister. Julie Zogg (Suisse), avec l’argent, et Daniela Ulbing (Autriche), avec le bronze, sont également montées sur le podium.

Le circuit de la Coupe du monde de surf des neiges alpin fera relâche jusqu’en mars pour laisser place aux Championnats du monde qui s’amorceront le 19 février, à Bakouriani, en Géorgie.

Il serait toutefois surprenant de voir Jules Lefebvre en action lors de ces mondiaux. L’olympien des Jeux de Pékin se concentrera plutôt sur les activités dans le circuit de la Coupe Nor-Am et dans ses études en génie logiciel à la Polytechnique Montréal.

«Mon but pour cette année est vraiment de sécuriser une place en Coupe du monde pour l’année prochaine. Le gros de ma saison s’en vient dans les prochaines semaines et je me sens prêt», a conclu celui qui devrait obtenir son baccalauréat en décembre prochain, après quoi il tournera toute son attention vers l’obtention d’un billet olympique pour les Jeux de Milan et Cortina d’Ampezzo.