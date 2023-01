Trudeau, allié des intégristes musulmans

Justin Trudeau vient de nommer une conseillère à l’islamophobie, Amira Elghawaby. On ne sait trop ce que ce terme d’islamophobie signifie, sinon qu’aux yeux de certaines personnes, n’importe quelle critique de l’islam est malvenue.

Il existe pourtant de nombreuses versions de l’islam et malheureusement, ses deux versions les plus populaires sont portées par d’immondes dictatures: l’Arabie saoudite et l’Iran. C’est une catastrophe pour les musulmans, dont l’islam, au lieu de vivre en harmonie avec le monde moderne, se replie sur une version totalitaire de leur religion. Pire, la personne nommée par Trudeau est proche des milieux ingristes. Quelle insulte pour les musulmans modérés du Canada! Quelle insulte pour les Québécois dont la modernité s’est construite sur le rejet de l’intégrisme religieux! Quel manque de compréhension du danger que représente l’islam intégriste!

1) Quelle est la relation entre Amira Elghawaby et les intégristes religieux?

Madame Elghawaby a été très active au Conseil national des musulmans canadiens entre 2012 et 2017. Comme l’explique remarquablement bien Frédérique Bastien dans des chroniques du Journal, ce groupe qui se présente sous des allures modérées, milite en réalité pour un islam intégriste qui prône l’application de la charia au Canada, ainsi que la ségrégation sexuelle dans diverses activités quotidiennes. Madame Elghawaby, contrairement à la majorité des musulmanes au Canada, porte le voile, un symbole évident d’oppression religieuse.

2) En quoi la nomination d’Elghawaby est-il catastrophique pour les musulmans du Canada?

La plupart des musulmans du Canada sont des modérés qui ne recherchent ni la ségrégation sexuelle, ni l’application de la charia au pays. Bien au contraire, beaucoup de musulmans sont venus au Canada parce qu’ils fuyaient les persécutions religieuses provenant des idées que défend Elghawaby. Hélas, beaucoup de musulmans craignent de dénoncer les intégristes religieux. Beaucoup ont du mal à saisir qu’il faut prendre les croyances religieuses avec un grain de sel. La nouvelle nomination de Trudeau ne les aidera pas à se libérer.

3) Pourquoi la nomination d’Elghawaby constitue-t-elle une insulte aux Québécois?

La nomination dans le gouvernement Trudeau de personnes dont la principale qualité est d’être religieuse est une insulte non seulement aux Québécois, mais à la démocratie. Jusque dans les années 50, des membres du clergé exerçaient une influence importante et néfaste sur les décisions du gouvernement du Québec. Les Québécois se sont débarrassés de cette influence de personnes non élues. Et voilà que le gouvernement Trudeau ramène l’influence des religieux au cœur de son gouvernement. Décidémment, Justin Trudeau est en retard de 60 ans.

4) Pourquoi l’islam de l’Arabie saoudite et de l’Iran est-il totalitaire?

En dépit des différences entre le sunnisme et le chiisme, les deux versions de l’islam pratiquées dans ces pays sont totalitaires. D’abord parce qu’elles prétendent toutes deux gérer jusqu’au moindre aspect de la vie quotidienne de chaque individu. Ensuite, parce qu’elles empêchent les gens de se gouverner par l’entremise d’élus. Les lois y sont imbriquées dans des textes religieux et ces textes ne peuvent être au bout du compte que changés ou interprétés par des religieux.

5) Un islam modéré est-il possible?

Un islam modéré est possible que pour n’importe quelle religion. Cependant, des pays comme l’Iran et l’Arabie saoudite déversent des milliards de dollars chaque année à travers le monde pour faire la promotion de leur islam intégriste. Ces pays trouvent en Justin Trudeau un précieux allié. Il fait office «d’idiot utile».