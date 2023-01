Un gagnant historique de la loterie dépense sans compter jusqu’à sa mort

Le gagnant de l'EuroMillions en 2011 a dépensé environ 65 M$ de son gros lot de 265 M$ en huit ans avant de mourir à l'âge de 71 ans, soit 165 000 $ par semaine.

Colin Weir, père de deux enfants, est décédé à l'âge de 71 ans en décembre 2019 des suites d'une septicémie et d'une lésion rénale aiguë.

Mais en seulement huit ans, l'Écossais a réussi à écouler la moitié de sa part de 131 M$, en faisant des folies dans des voitures, des propriétés et en achetant une participation majoritaire dans son club de football préféré.

Les quelque 65 M$ dépensés ont également été largement partagés entre la famille et les amis, donnés à des institutions caritatives, utilisés pour créer des fonds fiduciaires pour le bien commun, et des investissements immobiliers.

Supporter de longue date du Partick Thistle Football Club, M. Weir a également acquis une participation de 55 % dans la société un mois avant sa mort afin de pouvoir en faire don aux supporters et de mettre son avenir entre les mains de la communauté locale.

AFP

Main sur le coeur

Bien que M. Weir ait été catapulté du jour au lendemain dans les rangs des super riches de Grande-Bretagne, il semble avoir gardé la main sur le cœur.

Malheureusement, son immense gain n'a pas suffi à lui offrir la santé ou un bonheur durable. Il a souffert de plusieurs années de mauvaise santé et sa femme a divorcé après 38 ans de mariage.

Au moment de sa mort, le 27 décembre, il vivait dans une maison évaluée à près de 2 M$, possédant cinq chambres en bord de mer, qu'il avait achetée en juin 2018, après la fin de son couple.

Son testament indique que lorsqu'il est décédé, il possédait des meubles, des bijoux et des œuvres d'art d'une valeur d'environ 349 000 $, ainsi que quatre voitures de prix modeste - une Bentley Arnage vintage d'une valeur de 16 000 $, un SUV Jaguar F-Pace de trois ans d'une valeur de 46 000 $, un break Mercedes Benz Classe E de quatre ans d'une valeur de 40 000 $ et un monospace Mercedes Benz Classe V de 2019 d'une valeur d'environ 58 000 $.

En cas d'urgence soudaine, il gardait également une petite caisse dans sa propriété, qui contenait un montant pratique de 400 $. Caméraman de télévision avant son heureux gain, il recevait apparemment encore une pension et, à sa mort, le ministère du Travail et des Pensions lui devait des arriérés de plus de 1000 $.