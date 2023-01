Un violent brasier lui a tout arraché

Une militante autochtone reconnue en Abitibi pour son travail auprès des plus démunis recommande la vigilance après l’incendie de sa résidence, qui a fait un mort le 18 janvier dernier.

« Avec mes doigts, j’ai essayé d’ouvrir la fenêtre et j’ai vu mon sang couler. C’est là que je me suis dit que je ne m’en sortirais pas », se rappelle Carole « Coco » Marcil d’une voix brisée par l’émotion.

Photo fournie par Carole Marcil

Une semaine après le drame, la sexagénaire est encore hantée par les souvenirs du violent brasier qui a détruit son logement et tué sa voisine.

« Je me suis couchée dans mon lit avec une couverture de 15 lb sur la tête et le bras sorti, et je criais “je suis ici ! je suis ici !” au pompier. Dès qu’il a touché mon bras, j’ai perdu conscience », raconte-t-elle.

Une « bonne vivante »

Plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs jours à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Coco Marcil a pu retrouver ses proches au domicile de sa fille unique, jeudi.

En retournant sur les lieux du brasier, vendredi matin, elle n’a toutefois pas pu s’empêcher de remarquer l’absence de sa voisine de 68 ans, Martine Boucher, décédée dans l’incendie.

« Quand j’arrivais chez moi, elle m’envoyait la main tout le temps, tout le temps... Elle ne manquait pas une fois. Elle ne dérangeait jamais, cette dame-là, et ça faisait 19 ans qu’elle était là. Une bonne vivante », se souvient Coco Marcil.

Négligence criminelle ?

Selon les informations obtenues par la famille Marcil, un homme reconnu pour vider ses cendriers dans la poubelle serait à l’origine de l’incendie. Mercredi matin, un septuagénaire a d’ailleurs été arrêté par les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) avant d’être libéré.

Des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions et la mort pourraient bientôt être déposées contre lui, a affirmé la SQ.

« Les séquelles d’une négligence criminelle ne se limitent pas qu’aux victimes, mais s’étendent aussi à ses proches. Ma mère de 81 ans a été marquée à vie et ma fille unique aussi », a déploré Coco Marcil.

Elle espère désormais que les choses changent.

« Si je peux conscientiser juste une personne à ne pas jeter son cendrier dans la poubelle, que je l’arrête, j’aurai été utile dans mon histoire de merde que je suis en train de vivre », souligne-t-elle.

Protéger les démunis

L’incendie qui a détruit le logement de Carole Marcil a rapidement fait le tour de Val-d’Or, où l’intervenante représente un véritable pilier pour les personnes en situation d’itinérance.

« Je l’aime d’amour cette femme-là, elle est tellement extraordinaire. C’est beau ce qu’elle fait auprès des plus démunis, des Premières Nations et des gens en situation d’itinérance à Val-d’Or et en Abitibi », a déclaré son ami Jean-Marie Lapointe, qui l’a rencontrée lors du tournage de la série documentaire Face à la rue.

Celle qui milite pour les droits autochtones s’est aussi levée pour témoigner lors de la Commission Viens, une commission d’enquête qui s’est penchée sur les relations entre les Autochtones et certains services publics en 2018.