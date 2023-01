Une 1ère finale en Coupe du monde pour Laurianne Desmarais-Grenier

VAL SAINT-COME | Laurianne Desmarais-Grenier est sortie de sa zone de confort et le résultat a payé.

À sa première saison complète sur le circuit de la Coupe du monde, la skieuse de Sainte-Adèle a atteint sa première finale en carrière, terminant au 16e ang. La clé pour Desmarais-Grenier était d’augmenter sa vitesse, ce qu’elle a réussi à faire.

«C’est génial d’atteindre ma première finale en carrière et de le faire devant ma famille et mes amis, a-t-elle exprimé. J’ai réussi une meilleure descente en qualifications. En finale, j’étais plus tendue et j’étais déjà contente d’être rendue là.»

Desmarais-Grenier a terminé en 14e place en qualifications pour mériter son billet pour la finale.

«Oui, oui je suis sortie de ma zone de confort, a-t-elle affirmé avec son plus beau sourire. J’ai vraiment poussé et repoussé mes limites. Mon entraîneur Mike (Michel Hamelin) en a parlé beaucoup de cette semaine que je devais sortir de ma zone de confort.»

Solide sur son ski, Desmarais-Grenier ne parvenait pas depuis le début de la saison à aller chercher la vitesse nécessaire pour se hisser dans le Top 16 donnant accès à la finale.

«J’ai skié plus vite que ma moyenne des deux dernières journées à l’entraînement, a indiqué la skieuse de 25 ans. La vitesse était la clé et je suis vraiment contente. J’ai skié plus vite et j’ai sauté plus haut. J’ai tout donné.»

Favori local éliminé

Motivé à faire oublier sa dernière performance à Val Saint-Côme alors qu’il en était à ses premiers pas en Coupe du monde en 2017, le favori local Gabriel Dufresne n’a pas connu la descente souhaitée.

«Ma descente s’est plus ou bien passé, a résumé celui qui a fait ses classes à Val Saint-Côme. J’ai commis quelques erreurs dans le saut du haut et quelques accrochages dans la dernière partie. Je n’ai pas réussi la descente que je voulais.»

Dufresne a été le 7e à s’élancer. «Partir tôt est habituellement un avantage parce que le délai entre ton entraînement et ta descente est court, mais ce n’était pas le cas ici en raison de la visibilité, a expliqué celui qui a terminé en 17e place, à un rang de la finale. Quand je suis parti, c’était le moment de la journée où il ne faisait pas tout à fait noir et la visibilité n’était pas idéale. Plus la qualification avançait, plus la visibilité était meilleure parce que les contrastes étaient plus importants.»

Kerrian Chunlaud estimait avoir connu une bonne descente, mais ce ne fut pas suffisant pour se qualifier pour la finale.

«Je suis vraiment satisfaite de m descente et mes sensations reviennent, a indiqué celui qui est passé sous le bistouri le 9 février dernier pour un ligament croisé antérieur déchiré. Quand tu fais ta réhabilitation, tu dois franchir des étapes à chaque mois et le dernier aspect est de retrouver la confiance en compétition. C’est plus long à retrouver et je travaille là-dessus.»

Chunlaud a terminé au 22e rang et il n’avait pas encore décidé s’il allait prendre le départ de l’épreuve en parallèle, samedi, épreuve qui est plus exigeante physiquement.