DUCHAINE, Raymond

Au Centre d'Hébergement Alphonse-Bonenfant, St-Pierre I.O., le 5 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Duchaine, époux de feu dame Claudette Boivin. Né à St-Tite-des-Caps, le 24 septembre 1936, il était le fils de feu dame Valérie Duchesne et de feu monsieur Stanislas Duchesne. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle mardi 31 janvier 2023 de 11h30 à 13h30.Monsieur Duchaine laisse dans le deuil ses enfants : Myriam (Donald Morissette), Bruno, Martin; ses petits-fils : Olivier Dupont, Jordan Duchaine; ses belles-sœurs : Lucie Verreault (feu Roger), Marie-Rose Picard (feu Henri); tous les membres de la famille Boivin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Jeannette (Arthur Duchaine), René (Antoinette Asselin), Lucie (René Ferland), Rosianne (Laurent Leblond), Cécile (Claude Paradis, Joseph Gagné), Lucienne (Raymond Morency), Alice (Jean-Louis Ferland), Maurice (Jacqueline Picard), Rose-Aimée (Adjutor Côté), tous décédés. Ses enfants remercient sincèrement tous les intervenants qui ont accompagné Raymond sur le long chemin de sa maladie et ce, en lui prodiguant des soins de qualité, une attention bienveillante et du soutien pour ses proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.