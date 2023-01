BERNARD, Michel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 janvier 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Bernard. Il était l'époux de feu dame Angèle Lagrange et le fils de feu dame Lucienne Marois et de feu Joseph Bernard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h à 14h.La cérémonie sera diffusée en simultanée par visioconférence pour ceux qui ne pourront être présents. Renseignez-vous auprès de la famille pour le code d'accès. Il laisse dans le deuil son fils Bertin et sa fille Brigitte (Bastien Breton). Il était le frère de feu Rosaire (feu Marie-Jeanne Fortin), Madeleine (feu Robert Morency, Paul Grenier), feu Henri-Paul (feu Carmen Gosselin), feu Joachim (Gisèle Grondin), feu Carmen (feu Jean-Philippe Goulet, feu Joseph-Elie Roy), Pamphile (Réjeanne Gosselin), feu Laval (feu Claire Denis), Thérèse (feu Florian Ferland), feu André, Gaétane (feu René Brousseau), Lisette (feu René Béland) et Jocelyne (feu André Lussier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lagrange : Maurice, feu Noël (Huguette Morneau), Normand (feu Diane Dubeau) et Anette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ses enfants et gendre tiennent à remercier tout le personnel du 4e étage Section A de La Clairière pour les bons soins attentionnés qui lui ont été prodigués. Ils remercient aussi tout le personnel médical du 8e étage Section B des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise qui les ont soutenus tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation qui vous tient à coeur.