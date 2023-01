Rachel Ferron (née Normand)



Avec beaucoup de tristesse nous vous annonçons qu'à son domicile, le 14 janvier 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Rachel Normand Ferron, épouse de monsieur Claude Ferron, fille de feu monsieur Paul Normand et de feu madame Anna Lagacé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 10 février 2023, de 19h à 21het le samedi 11 février 2023 de 13h30 à 15h30.Outre son époux Claude, elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Christine Savoie), Julie (Mario Harvey) et Alain (Gabrielle Pitre-Joyal) ; ses petits-enfants : Yohan, Ariane, Sam, Mila, Sarah, David et Nicolas; ses frères et sa soeur : Jacques (Michèle Temblay), André (Lorraine Guénette), feu Daniel (Ginette Boily), Esther, Philippe (Doris Michaud); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s.La famille tient à remercier son médecin de famille la Dre Sandra Del Degan, la Dre Lucie Beaulieu et le Dr Alain Naud pour les soins à domicile et le personnel du CLSC. Merci à tous pour leur précieux support et leurs grandes disponibilités.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds philanthropique : " Famille Claude et Rachel Ferron " dédié aux enfants venant des milieux défavorisés, le tout chapeauté par le Fonds Québec philanthrope. Des formulaires et les informations pertinentes seront disponibles sur place.