PAGEAU, Benoit



Au CIUSSS MCQ-CHAUR, le 24 décembre 2022, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Benoit Pageau, fils de feu Georges-Henri Pageau et de feu Cécile Pépin, demeurant à Trois-Rivières, originaire de Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à laet auL'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Cimetière St-Pierre-aux-Liens de Charlesbourg. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Monique (feu Jean-Marie Guimont), Claude, feu Michel, Suzanne (feu Jean-Claude Bouillon), feu Gaétan, Lucie (Robert Smith); ses neveux et nièces: feu Pierre Guimont, Denis Guimont, Christiane Guimont (Mario Gagné), Yolaine Guimont (Georges Bertrand), Véronique Bouillon, Stéphanie Bouillon (Keven Bourassa), Francis Bouillon (Catherine Lavoie) et Sophia Smith; les enfants de feu Marie Poulin: Julie, Mélanie et Frédérick Bourque; ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et amie(s). La famille désire remercier le personnel hospitalier du Pavillon Ste-Marie de Trois-Rivières, plus particulièrement l'équipe des soins intensifs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire via: https://poumonquebec.ca/