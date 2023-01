ST-PIERRE, Gaétane



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de notre mère, madame Gaétane St-Pierre, survenu à Québec le 17 janvier 2023, à l'âge de 70 ans. Elle était la fille de feu Annette Gagné et de feu Adélard St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Kim et Audrey (Samuel Gaudreault) ainsi que leur père Gilles Mercier; ses petits-enfants : Molly (Maxime DeVillers) et Maggy Caron (Antonio Diaz), Dylan et Logan Morin; ses frères et ses sœurs : Gillienne, Marjolaine, Céline et Alain; son filleul adoré Patrick Caron ; ses neveux et ses nièces : Yves, Jean, France, Mylène et Karyne St-Pierre, Dominic Caron, Alexandre Fleury-St-Pierre, Stéphane et Christine Mercier; ses ami(e)s proches : Louis-Marie Caron (Régine Lapointe), sœur Madeleine Watts, Nicole Caron ainsi que de nombreux autres. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères Pierre-Gilles (feu Claire Fortin), MacKenzie (feu Irène Morin), Jean-Marc et sa sœur Pierrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.