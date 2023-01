DESROCHERS, Dr Denis



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès du docteur Denis Desrochers au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 23 janvier dernier. Il était le fils de feu Rita Garneau et de feu Charles Desrochers et époux de Michelle Boivin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Philippe (Jennifer Montecillo), Charles (Sophie Bergeron), Catherine (Dominic Guénette). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Jean-Simon, Sarah-Maude, Guillaume et Jean-Philippe; ses sœurs : feu Micheline Petit (feu Yvon Petit) et leurs enfants (Pierre, Hélène et Martine) et Lise Desrochers (Yvon Asselin) et ses frères : Jacque (Ginette Renault) et leurs enfants (Francis et Adeline) et Michel (Claudine Normand) et leurs enfants (Louis-David et Gaspard). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins et cousines, collègues de travail et amis. Pendant 44 ans, docteur Desrochers a œuvré à l'Hôtel-Dieu de Québec au département de cardiologie. Il a aussi travaillé à l'Hôpital St-Anne et à l'Hôpital de Matane. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve de compassion et d'empathie et se distinguait par sa grande disponibilité auprès de ses patients. Nous aimerions témoigner toute notre gratitude à l'égard de l'équipe de médecins ainsi qu'aux membres du personnel des différentes unités du Centre hospitalier de l'Université Laval pour leur grand professionnalisme, leur dévouement et leur accompagnement chaleureux. La famille recevra les condoléances au Complexe funérairede 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385, don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/