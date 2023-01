MOCKELL, Nicole



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 janvier 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Mockell, épouse de feu André Clavet, fille de feu Joseph Mockell et de feu Rachel Létourneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Kathy (Martin Hudon); ses petits-enfants : Laura-Jeanne et Joseph; sa belle-sœur Nadyne (Jean-Marc Grenier), ainsi que son neveu Maxime, et ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du département de cardiologie du A-5 de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.