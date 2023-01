BÉGIN, André



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, en ce beau jour de Noël 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Bégin, fils de feu dame Fernande Grenier et de feu monsieur Jean-Charles Bégin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Micheline (feu Jacques Beaulieu), Ghislaine (feu Gaëtan Breton), Nicole et Denis (Lise Lamontagne); ses nièces et ses neveux : Christine Paquet (Dave Deslauriers), Nicholas Bégin (Marie-Noëlle Drolet), sa filleule Annie Lepire (Éric Latulippe), Julie Lepire (Martin Gingras), Alexandre Bégin (An-dréanne Gagné) et Catherine Bégin (Nicolas Boivin); sa tante Georgette Grenier; son amie Yvette Vézina; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des unités 400 et 500 du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Diabète Québec, au 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc) H2A 1B6, tél.: 1-514-259-3422, site Web : www.diabete.qc.ca ou encore à la Fondation canadienne du rein, au 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3H 2R5, tél.: 1-800-565-4515, site web : https://rein.ca/