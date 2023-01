BOUCHARD, Abbé Simon



Le 26 janvier 2023, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre d'hébergement Mgr Victor-Tremblay à l'âge de 93 ans et 7 mois, l'Abbé Simon Bouchard demeurant à Chicoutimi. Il était le fils de feu Mme Justina Lavoie et de feu M. Abel Bouchard. La famille accueillera les parents et ami(e)s, le vendredi 3 février 2023, de 19 h à 21 h et le samedi 4 février 2023, de 8 h 30 à 9 h 45 à :La crémation a eu lieu au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume et ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Petite-Rivière St-François. Il était le frère de: feu Cyril Bouchard (feu Agathe Boucher), feu Lucienne (feu Joseph-Victor Tremblay), feu François (feu Pauline Racine), Alfred (Ptre), feu Céline (Henri Bouchard), feu Raymond (feu Hélène Bouchard) et feu Clément -Noël. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami (e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Mgr Victor-Tremblay pour les bons soins prodigués à M. Bouchard. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Fabrique St-François-Xavier sera présente au salon afin de les recueillir.