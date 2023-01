BÉLANGER, Fernand



En Floride, le 17 décembre 2022, entouré de l'amour de son épouse, de ses enfants et petits-enfants, est décédé à l'âge de 82 ans et 2 mois, monsieur Fernand Bélanger époux de madame Huguette Lévesque. Il était le fils de feu Joseph Bélanger et de feu Rosy Beaulieu. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12 h à 14 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Huguette, ses enfants : Claude (Chantal Camirand), Carole (Bernard Lagacé), Richard (Nathalie Pelletier), ses petits-enfants : Keven (Joanie Dubé), Karine (Jonathan Daraîche), Karl (Laurie Leclair), Jessica (David Jean), Yan (Sophie Corriveau), Dave, Isabelle (Jean-Michel Gagné), Laurie (Jérémie Allaire), Vincent (Sabrina Allen); ses arrière-petits-enfants : Nathan, Mélia, Rosy, Tom, Jade, Bryan et Léonie (leur mère Maude Rodrigue), Abby, Arielle et Léa. Il était le frère et le beau-frère de : Guy (Denise Pelletier), Lorraine (Gérald Rousseau), Cécile (Jean-Luc Fournier), feu Jacques (Gemma Charrois), Marie-Claude; de la famille Lévesque, il était le beau-frère de : Claire (Guy Pelletier), feu Daniel (Sylvie Houle), Jacques (Sylvie Olivier). Sont aussi affectés par son départ ses filleuls : Lise Pelletier, Annie Lévesque, Camil Bélanger, Karl Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne:www.fondationhndf.ca