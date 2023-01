BRETON, Simone



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 25 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Simone Breton, fille de feu madame Elisa Breton et de feu monsieur Louis Breton. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 12 h 30 à 15 h.. Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline Pelletier (Yves Bédard), feu Nick Pelletier (Francine Turcotte), Christiane Pelletier (Jean-Pierre Cornut), Pierre Pelletier, Lynda Pelletier, Mario Pelletier (Leslie Dupont); ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.