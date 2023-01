MARTINEAU, Pierrette Villeneuve



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pierrette Villeneuve. Elle était l'épouse de feu monsieur Robert Martineau et la fille de feu dame Marie-Jeanne Fortier et de feu monsieur Pierre Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 4 février 2023 de 8h30 à 10h.L'inhumation de son cercueil aura ensuite lieu au printemps dans le lot familial du cimetière St-Ignace-de-Loyola, Québec. Elle laisse dans le deuil : son frère Rodrigue Villeneuve (feu Colette Parent); sa belle-sœur Georgette Déry (feu Jean-Marc Villeneuve); sa filleule Brigitte Villeneuve (Jean Goulet); sa cousine Ginette Fortier (Denis Cormier); les membres de sa belle-famille Martineau ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca