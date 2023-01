BOUVIER, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Jacqueline Bouvier de Saint-Gilles, épouse de feu Réal Montminy. Elle était la fille de feu Georges Bouvier (Marie-Claire Prévost) et de feu Rose Léonard d'Amos. Outre la seconde épouse de son père, elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Annie Bouchard), César (Terri Goodick) et Diane (Guillaume Côté); ses petits-enfants : Samuel (Tandia Huxham), Andréanne, Félix, Alec, Raphaël, Sarah, Florence et Isaac; ses frères et sa sœur : Jacques, feu Jean, Danielle, Léon (Françine Desrosiers), Albert (Huguette Desjardins); ses cousins de la famille Leclerc dont elle était très proche : Léon (Carole Collin), René (Diane Poliquin) et Raymond (Denise Tremblay) ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune exposition.