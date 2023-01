LAROCHELLE, Louisette



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 22 janvier 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Louisette Larochelle, épouse de monsieur Raynald Petitclerc, fille de feu monsieur Eloi Larochelle et de feu madame Marie-Aurore Bégin. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 février 2023, de 19 h à 21 h, samedi à partir de 9 h.Madame Larochelle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles : Claudia (Mathieu Demers) et Anne-Marie (Stéphane Lefebvre); ses petites-filles : Lilia, Anaëlle et Malorie. Elle était la soeur de : Irène (feu René Cormier), Lise (Gabriel Boucher), Annette (Roland Plamondon), Thérèse (feu Donald Carrier), Émilienne (Richard Pinard), Jeannine (Yvon Paradis), Laurent (Sylvie Croteau), Maurice (Maria Romero), Claire (Pierre Meunier), Denise (André Dion) et Hélène (Martin Lemay); la belle-soeur de : feu Jean-Pierre Petitclerc (feu Marie-Claire Lachance), feu Armand (Doris Cayer), feu Laurent (feu Jacqueline Lachance), feu Patrick (Michelle Badeau), feu Ghyslaine (Yvan Boivin), Claudette, feu Raoul, feu Georges (Micheline Laflamme), feu Nicolas (Florence Côté), Réjean (Diane Dubois), Lisette (Marcel Croteau), Christiane (feu Gilles Dubois), Hélène Hamel. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et ami.e.s.Remerciement à tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org