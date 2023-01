Adolescent de 16 ans disparu : «On a juste besoin qu’il revienne», s’inquiète sa mère

Fort inquiète, la mère d’un ado de 16 ans de la Rive-Sud de Montréal, porté disparu depuis plusieurs jours sans laisser de traces, se démène pour le retrouver sain et sauf.

«Je veux juste qu’il sache que toute la famille l’aime, qu’on est là pour l’aider. On a juste besoin qu’il revienne», soupire Melissa Duplantis Ouellette, 36 ans.

Le 24 janvier dernier, Loick Charlebois-Bruce a été vu pour la dernière fois vers 19 h dans le secteur de Saint-Hubert, à Longueuil. Avant son départ, il aurait confié à son père avoir des idées suicidaires, affirme Melissa Duplantis Ouellette, ce qui lui fait craindre pour sa sécurité.

PHOTO COURTOISIE

«J’ai essayé de lui écrire, mais son téléphone reste fermé. Je lui ai écrit que je m’inquiétais et que je l’aimais», ajoute-t-elle, visiblement ébranlée par les événements.

Rive-Sud

Selon les informations du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), l’adolescent se trouverait dans la région de Longueuil ou sur la Rive-Sud. Un avis de recherche a été diffusé le 24 janvier dernier pour le retrouver. Sa famille et les policiers affirment craindre pour sa sécurité.

Loick Charlebois-Bruce traversait une période difficile ces derniers temps. Ce n’est pas la première fois que l’adolescent prend la fuite. La dernière fois, il avait cependant été retrouvé après deux jours.

D’après ses parents, il aurait été aperçu au métro Longueuil dans les jours suivant sa fugue. Il serait hébergé chez de nouveaux amis que ses parents ne connaissent pas.

Photo Melissa D. Ouellette

«J’ai eu deux adresses d’une source qui sait où il se cache, mais il est probablement déjà parti. Les parents qui habitent ces adresses disent n’avoir jamais vu Loick», déplore Mélissa Larose.

Appel à l’aide

Sur les réseaux sociaux, la mère de l’adolescent implore les parents des amis de Loick de le ramener à la maison.

«Quels que soient vos principes et vos convictions, sachez que non seulement moi, sa mère, ou son père, mais aussi son frère et ses deux petites sœurs souffrent de ne pas savoir où il est», a-t-elle écrit sur Facebook vendredi soir.

Photo Melissa D. Ouellette

«C’est indescriptible ce qu’on ressent en tant que maman dans ces situations-là, je n’ai pas de mots pour décrire ce qu’on vit, les enfants et la famille aussi...», souffle Mélissa Larose.

L’adolescent mesure 5 pi 11 po et pèse 60 kg (132 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et un pantalon de style «jogging» noir avec une ligne blanche.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Loick Charlebois-Bruce est prié de communiquer avec la police en signalant le 911.