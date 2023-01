Animaux: ils ont vraiment avalé ça! (Partie II)

Les animaux ont souvent la fâcheuse habitude d’avaler tout ce qui leur tombe sous le museau. L’ingestion de corps étrangers est une des causes fréquentes d’hospitalisation en médecine vétérinaire.

La semaine dernière, je vous ai parlé des corps étrangers que les animaux avalent régulièrement, provoquant des problèmes de santé, mais, aussi, bien des soucis chez les propriétaires. Je vous ai montré quelques cas américains. Cette semaine, je vous montre des radiographies d’animaux prises dans différents établissements vétérinaires bien de chez nous qui eux aussi ont ingéré des corps étrangers. Toutes ces histoires se sont bien terminées pour les animaux, mais ce n’est pas toujours le cas. Soyez vigilants !

Balle (radiographie 1)

Photo clinique vétérinaire Journet fournie par A. Ross

Jack, un chien labernois, a été vu à la clinique vétérinaire Journet à Montréal, car il vomissait et ne mangeait plus. La cliente pensait qu’il avait pu avaler quelque chose au parc deux jours plus tôt. À la radiographie, on voit une balle dans l’estomac. Celle-ci a été retirée en chirurgie.

Boulons (radiographie 2)

Photo fournie par le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire à Saint-Hyacinthe, Annie Ross

Jasmine, une chienne labrador, a été présentée au Service d’urgence du Centre hospitalier universitaire vétérinaire à Saint-Hyacinthe à la suite de l’ingestion de cinq boulons et une clef de roue de voiture. Ses propriétaires avaient changé les pneus de leur voiture et posé les boulons enduits d’huile sur un comptoir. Lors de leur retour sur place, les boulons étaient disparus et Jasmine vomissait et salivait. On peut les voir dans l’estomac sur la radiographie. Ils ont été retirés par endoscopie.

Fermeture éclair

Dakota, une chienne croisée lhassa apso et yorkshire, a été présentée à l’hôpital vétérinaire Vet & Cie, à Brossard. Le propriétaire avait échappé un zipper et croyait que Dakota l’avait mangé. Les radiographies ont confirmé le tout. Le zipper a été retiré en chirurgie.

Aiguille

Mitains, un chat, a mangé une aiguille enchâssée dans un fil de 15 cm de long. Les propriétaires se sont présentés à la clinique vétérinaire Jean-Talon à Montréal quand Mitains s’est mis à faire des efforts de vomissements et qu’une bosse est apparue dans son cou. L’équipe vétérinaire sentait le bout de l’aiguille sous la peau. On la voyait bien au niveau du cou du chat sur la radiographie. L’aiguille et le fil ont été retirés à la suite d’une intervention sous anesthésie.

Hameçon

Pickles, un golden retriever, a été vu au Centre DMVVET à Lachine. Il était allé à la pêche avec son propriétaire et a mangé un poisson dès sa sortie de l’eau, et ce, avec l’hameçon... On voyait bien l’hameçon dans l’estomac. Celui-ci a été retiré en chirurgie.