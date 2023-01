Artur Beterbiev: controverse le matin du combat

LONDRES- Artur Beterbiev ne lâche jamais. Ce matin, à Londres, tous les regards des gens dans le restaurant et le lobby de l’hôtel à Wembley, étaient dirigés vers le champion du monde.

Beterbiev était dans une place piétonnière devant l’hôtel et se livrait à une époustouflante séance de travail.

Samuel Décarie-Crolet

Sauts, shadow boxing, jonglerie, push ups, courses en sprint, les privilégiés ont eu droit à un spectacle impressionnant.

Puis, Beterbiev et les membres de l’équipe sont entrés au resto et se sont servis un copieux petit déjeuner. Beterbiev est monté à sa chambre avec ses plats. C’était le temps de la prière et du repos avant le combat.

UNE CONTROVERSE POUR LES GANTS

Pendant ce temps, Me Anthony Rudman et Samuel Décarie se rendaient aux bureau de l’aréna tenter de dénouer une impasse. Le clan Yarde trouve que les gants Rival d’Artur Beterbiev sont trop durs. Anthony Yarde emploie des gants Adidas. Beterbiev a offert sa deuxième paire de gants à Yarde.

La décision finale de Yarde sera prise vers 12 heures, heure de Londres.

Mais c’est quand même une entorse aux réglements. Les gants auraient dû être choisis vendredi en après-midi.