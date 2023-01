LAMONTAGNE LEBLOND, Cécile



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 20 janvier 2023, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée madame Cécile Leblond, épouse de feu Fernand Lamontagne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normande (André Renaud), Lyne et Denis; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Auréla (feu Roméo Gagné), feu Rita (feu Raymond Laliberté), feu Miville, feu Ernest (Florence Therrrien), feu Fernand, feu Clément, Joseph-Albert (Olivette Normand), Monique (feu Louis-Joseph Campagna), feu Anita Lamontagne, feu Claire, feu Henri (feu Gisèle Corriveau), feu Richard, feu Émilien, feu Sœur Pauline de la Congrégation des Sœurs de la Charité de St-Louis, Père Gustave Lamontagne marianiste. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du CHSLD St-Augustin pour l'attention et les bons soins apportés à notre mère pendant les dernières années de sa vie.