Beterbiev contre Jean Pascal: en 2037!

LONDRES | La boutade était faite sans aucune méchanceté. On parlait du combat qui aura lieu entre Jean Pascal et Michael Eifert à la Place Bell le 16 mars.

Le vrai promoteur Lou DiBella essaie déjà de vendre le combat en associant le nom de Jean Pascal à celui d’Artur Beterbiev.

Le gagnant deviendrait un aspirant obligatoire à une des ceintures d’Artur Beterbiev.

Malheureusement, on sait que ces histoires d’aspirant obligatoire peuvent être très aléatoires.

Eleider Alvarez a passé presque trois ans comme aspirant obligatoire d’Adonis Stevenson. Par contre, Artur Beterbiev est à Londres parce que la WBO avait une clause qui protégeait le statut d’Anthony Yarde. Donc, des fois, ça fonctionne.

Mais encore faut-il que Jean Pascal soit dans les plans du clan Beterbiev.

« Ouais, Jean Pascal contre Artur Beterbiev, ça pourrait être en 2037 », a lancé à la blague Marc Ramsay.

CERTAINEMENT PAS À MONTRÉAL

Redevenu plus sérieux, Ramsay, et l’avocat de Beterbiev, Me Anthony Rudman, opinait du chef à ses côtés, a poursuivi en soulignant que malheureusement, vu l’état actuel de la boxe à Montréal, on ne serait pas capable de se payer un combat d’Artur Beterbiev. Advenant une victoire ce soir à Londres bien entendu.

Pas besoin de longues entrevues pour comprendre ce que Top Rank et l’équipe d’Artur Beterbiev veulent. C’est un combat contre Dmitry Bivol qui détient la quatrième ceinture, la seule qui échappe au Montréalais.

« Mais la WBC essaie de nous imposer Callum Smith, l’aspirant numéro un de l’association », explique Ramsay... avec un goût de mauvaise humeur dans le débit.

Le promoteur de Callum Smith est Eddie Hearn. Associé avec DAZN qui perd des centaines de millions tous les mois.

J’ai demandé à Brad Jacobs, le PDG de Top Rank, si un combat entre Bivol et Beterbiev était dans l’ordre du possible compte tenu des différents groupes de promoteurs et de télévisions impliqués dans les carrières des deux champions.

« Quand les amateurs veulent vraiment un combat et qu’il y a assez d’argent en jeu, les choses finissent par arriver. On l’a vu dans le passé avec Mayweather et Pacquaio. On va attendre le résultat du combat contre Yarde et on va voir », de répondre Jacobs.

EOTTM DANS LE PORTRAIT

La dernière fois qu’Artur Beterbiev s’est battu à Montréal, c’était contre Marcus Browne, le groupe GYM était le partenaire montréalais de Top Rank.

Mais selon Anthony Rudman, l’avocat de Beterbiev et d’EOTTM, c’était purement circonstanciel.

« Si Eye of The Tiger Management était intéressé par un combat à Montréal avec une solide carte, on pourrait négocier avec Top Rank, ça va de soi », de dire Me Rudman. Information confirmée par Camille Estephan en soirée.

On sait qu’EOTTM a déjà une entente avec Top Rank pour les droits de promotion d’Arslanbek Makhmudov et de Simon Kean aux États-Unis.

Et Camille Estephan est à Londres depuis jeudi matin.

Il n’est pas venu pour le spectacle du Cirque du Soleil.

Une victoire difficile de Beterbiev

La pesée s’est faite sans histoire. Le clan Beterbiev a juste regimbé un peu quand les télévisions anglaises ont voulu ajouter une couple de petites entrevues pour Beterbiev. La réponse a fusé en russe et en anglais. Niet. No.

Yarde et Beterbiev ont fait le poids. Yarde à 174 livres et quatre onces. Et Beterbiev à 174 livres et 8 onces. En fait, malgré ses muscles découpés, Yarde a semblé moins gros que Beterbiev.

Va se passer quoi ce soir à 23 h 05, heure de Londres (18 h 05, heure de Montréal) ?

Je pense qu’Anthony Yarde va commencer le combat avec beaucoup d’énergie, un bon volume de coups et avec une énorme explosivité dans ses crochets des deux mains.

Il a montré dans tous ses combats qu’il pouvait être très dangereux. Contre Sergey Kovalev, il a failli lui passer le knock-out aux septième et huitième rounds. Il avait un Kovalev ébranlé et sonné à sa merci. Mais il s’est vidé à essayer de le rachever et c’est lui qui s’est fait étendre pour le compte par un direct du gauche du grand Russe.

Il ne pourra se permettre ce genre d’erreur contre Beterbiev. Le champion est un très bon boxeur. Bien meilleur qu’on le croit chez les amateurs.

UN DESTRUCTEUR

Beterbiev n’assomme pas ses adversaires. Il les use. Il les broie. Il les détruit. À Montréal, même si une coupure l’aveuglait depuis le deuxième ou troisième round, il a détruit la volonté de Marcus Browne. L’aspirant n’était pas K.-O. Il a mis le genou à terre. Écœuré de souffrir. Browne n’a toujours pas recommencé à boxer.

Contre Oleksandr Gvozdyk, ce dernier, qui a mis fin à la carrière d’Adonis Stevenson, est resté à genoux, usé et brisé. Pas assommé. On ne l’a jamais revu dans un ring.

C’est le genre de combat qui attend sans doute Anthony Yarde. Je m’attends à ce que Beterbiev gagne vers le dixième round. Yarde sera usé et épuisé.

Conduite à gauche

ALIGNER ARTUR ET MBILLI

Photo fournie par Julie Bertrand

Vaut toujours mieux que sa Lada soit bien alignée. Imaginez pour ces Formule 1 que sont les grands boxeurs.

Nicolas Creighton est à Londres. C’est un orthésiste. Il est responsable de veiller sur l’alignement du corps des boxeurs de Marc Ramsay. Avec des moyens techniques sophistiqués, il prépare des orthèses insérées dans les bottines d’entraînement et de combat des boxeurs. Artur porte de ses orthèses. « Ça équilibre davantage tout son corps, ça évite l’usure de certains ligaments et cartilages et ça augmente la puissance des coups. » Ainsi, Christian Mbilli a les jambes légèrement arquées. À long terme, c’est le chemin le plus sûr pour développer des maux aux genoux, parole de docteur Alain Cirkovic.

Creighton travaille avec les jeunes du CF Montréal et d’autres sportifs. Petite précision, il n’est pas à Londres pour veiller aux pieds d’Artur. « C’est beaucoup plus pour le plaisir. Mais on ne sait jamais », dit-il.

LA TRADITION DU BARBER SHOP

Photo fournie par Julie Bertrand

Vous avez tous déjà vu une photo du beau Samuel Décarie. Une beauté, ça s’entretient. Quand il était venu à Sheffield pour le combat de Kevin Bizier, il avait confié sa belle face au barbier de la ville.

Sam est arrivé à l’hôtel hier vers 9 heures. À 11 heures, il avait trouvé un barber shop dans le quartier et était allongé sous le rasoir du barbier. Un Irakien, chauffeur de tanks pendant la guerre, et qui en a plein les baskets des interventions américaines dans le monde.

En aucun moment Sam ne l’a contredit. Un accident est si vite arrivé sur une gorge.

DES FRUITS ET LÉGUMES IMPARFAITS

Photo fournie par Julie Bertrand

Certains supermarchés ont trouvé une façon géniale d’aider les gens à lutter contre la hausse démente des prix. Les clients achètent leurs fruits et légumes au prix régulier. Et s’ils découvrent un fruit avarié ou un légume défraîchi, lors de leur passage suivant au marché, ils les déposent dans un bac. Un préposé dépose ces fruits et légumes retournés par une clientèle plus difficile et les offre en rabais dans une boîte prévue à cet effet. Un client peut alors acheter le lot pour 1 livre et demie, soit environ 2,75 $.

Peut-être que ça se fait à mon IGA de Saint-Sauveur et que je ne le savais pas...

DES AUTOBUS QUI ROULENT

Photo fournie par Julie Bertrand

Ce sont les bus les plus célèbres et les plus photographiés de la planète. Je vous ressers cette belle photo pour rappeler à Smiling Val que des autobus, ça peut rouler, ça peut être propres, à l’heure, et que le chauffeur peut être poli et agréable.

Merci, ça m’a fait plaisir de contribuer au transport en commun.