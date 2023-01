Bethel et ses environs, un petit paradis hivernal du Maine

Le Maine n’est généralement pas la première destination qui nous vient en tête pour une courte escapade hivernale. N’empêche, «l’État du Pin» recèle de charmants coins montagnards qui se prêtent très bien au plein air. À trois heures trente de Montréal, Bethel s’avère un petit paradis hivernal pour un court week-end et pour y découvrir un étonnant musée.

Connue comme «le plus beau village de montagne du Maine», Bethel est située non loin de la frontière du New Hampshire. Petit et paisible village typique de la Nouvelle-Angleterre où résident à peine 2500 habitants, il devient toutefois nettement plus achalandé lors des saisons hivernales et estivales.

Photo fournie par Sunday River

On y vient principalement pour le ski et pour Sunday River qui, à une dizaine de kilomètres, s’étend sur huit sommets interconnectés et se déploie sur près de cinq kilomètres. Son dénivelé de 710 mètres, ses 135 pistes et ses 18 télésièges font d’elle la seconde plus vaste station du Maine et l’une des plus grandes de la Nouvelle-Angleterre.

Photo fournie par Visit Maine

Moins imposant et idéal pour les familles, le Mt. Abram propose cinq télésièges et 44 pistes pour tous les niveaux pour les skieurs et les planchistes de tous les niveaux d’expérience. Le magnifique parc Grafton Notch State offre quant à lui une expérience de plein air plus détendue avec de superbes gorges et cascades. En hiver, on peut y pratiquer la randonnée, le ski de fond et la raquette.

Photo fournie par Musée de minéralogie de Bethel

Une curiosité venue de Mars

La température ne se prête pas à une journée complète en plein air? Bethel abrite un récent musée de minéralogie d’une envergure franchement étonnante pour se trouver dans une aussi petite ville. Il met de l’avant l’une des plus grandes et renommées collections mondiales de météores, plus de 6000, provenant de Mars, de la Lune et de la ceinture d’astéroïdes et, depuis l’automne dernier, la collection permanente comprend même la plus grande météorite martienne toujours entière sur Terre. Le «Taoudenni 002» a été récemment découvert au Mali et pèse 32 livres. Le musée célèbre aussi l’héritage minier du Maine et présente 17 expositions interactives mettant aussi de l’avant des pierres précieuses.

Hébergement

En plein centre-ville, le Bethel Inn Resort assure tranquillité loin du tumulte des pistes. Cette institution centenaire propose 150 chambres d’hôtes et l’auberge dispose d’une piscine extérieure chauffée fort appréciée après une journée à l’extérieur. L’auberge est située sur un vaste domaine de sentiers d’une quarantaine de kilomètres où il est possible de pratiquer le ski de fond, la raquette et le fat bike. Location sur place.

Tous les samedis, il est possible d’effectuer des tours de traîneau à cheval en fin de journée sur la vaste propriété. Réservations : bethelinn.com, 207-824-2175

Bon à savoir