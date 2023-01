5 questions à François Avard, coauteur du Bonheur

Auteur prolifique, conseiller à la scénarisation et script-éditeur, François Avard a ce côté irrévérencieux qui plaît. Il met son amour des mots à contribution pour brasser la cage, mettre en relief des absurdités, pointer des tares de notre société.

Séries jeunesse (Ramdam, Réal-IT, Cochon dingue), comédies (C.A., Bob Gratton, Les beaux malaises, La Maison bleue) et quelques Bye Bye figurent à son curriculum vitæ, plusieurs créateurs faisant appel autant à son jugement qu’à son sens du punch. Il y a presque 20 ans, avec son complice Jean-François Mercier, il donnait vie aux Bougon et permettait plus d’audace dans une télé plus consensuelle. Pour une deuxième saison, avec son coauteur Daniel Gagnon, il cherche le bonheur dans un monde qui ne tourne pas rond.

Ce qui va mal est un bon terreau pour l’humour. Est-ce que, malgré toutes ses embûches, François va poursuivre sa quête de bonheur à la campagne cette saison?

Il était prêt à retourner en ville après avoir entraîné sa famille contre son gré dans ce trou à rat. Mélanie a son projet de bed & breakfast et il ne peut pas revenir en ville parce qu’il l’aime. Il a toujours son projet d’écrire un roman, et en restant, c’est une façon de régler ses comptes avec tout ce qui nous agace. Mais il va devoir gagner sa vie et va être obligé de retourner enseigner au privé. Il va enseigner aux futurs profs. Pas sûr qu’il soit le meilleur à ce moment pour former qui que ce soit.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Est-ce plus difficile de faire de l’humour actuellement? On dit que la deuxième saison sera plus grinçante. Dois-tu te dimmer (modérer)?

Le dimmer est contrôlé par le diffuseur, la productrice. Mais je dois dire qu’on n’a pas eu vraiment de limites. On fait de l’humour noir. Je ne vois pas pourquoi on devrait atténuer l’humour. Notre rôle, c’est de mettre le focus sur ce qui ne va pas. Dans Le bonheur, on râle contre les riches, contre la religion, contre l’impuissance. Les Bougon étaient très proactifs dans un monde où on voulait qu’ils se taisent. François exprime son impuissance. Il n’a de contrôle sur rien.

Tu travailles de près avec quelques-uns de nos populaires humoristes (Martin Matte, Louis-José Houde). As-tu eu un lien particulier avec Michel Charrette pour la création de ce personnage?

C’est ben rare que les auteurs soient invités sur les plateaux. Celui avec lequel j’entretiens le plus de liens est Daniel Gagnon, mon coauteur. On est sur la même longueur d’onde, on se parle tous les jours. On se fait des plans, on se donne des idées, on se relie, on blow des répliques. On a une belle communauté d’esprit. Le même humour. Lui aussi a été prof. D’histoire. Moi j’ai un bac en enseignement du français. On ne peut pas dire dans un épisode qui a écrit quoi. C’est l’émulation. C’est contagieux. On est plus heavy et meilleurs. Michel a fait quelque chose d’extraordinaire avec François. Il nous inspire. Ça nous nourrit.

Le bonheur est-il un baromètre de notre société?

Il y a toutes sortes d’espèces de gens. Ceux qui ont des lunettes roses, une vision plus constructive, optimiste. Et les plus sarcastiques, caustiques. Mais personne ne s’écoute. On regarde la même société, mais on dirait qu’on se fout des solutions.

La revue de l’année d’Infoman s’est terminée par une montée de lait de François. Il reprend une scène qui a été virale dès le début de la saison 1. Qu’est-ce que ça t’a fait de retrouver ton personnage à cette occasion?

C’est extrêmement flatteur de savoir que cette scène-là a marqué. L’équipe d’Infoman nous a appelés, Daniel et moi, pour écrire le texte. C’était un régal. Daniel et moi n’avons pas l’occasion d’être trop collés sur l’actualité parce qu’en fiction, les diffusions se font beaucoup plus tard. On doit rester dans une actualité longue. Mais là, ça nous a permis en parlant des vaches perdues et de rappeler que l’UPAQ n’a jamais pogné personne...

Le bonheur Mercredi 21 h 30 à TVA