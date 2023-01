Ciblez les carnassiers

L’hiver est une belle période pour se lancer aux trousses des brochets qui ne demandent pas mieux que de livrer des combats dignes de mention.

Durant la saison froide, les percidés, soit la perchaude et le doré, sont les espèces les plus recherchées pour la qualité de leur chair.

Il y a d’autres batailleurs qui proposent des défis plus musclés, comme l’achigan à petite et à grande bouche, la ouananiche, l’arc-en-ciel, etc.

Il faut évidemment consulter les règles qui s’appliquent en fonction du temps de l’année et du secteur que vous comptez exploiter.

Un délaissé

De nombreux adeptes semblent manquer d’engouement lorsqu’on parle du roi des eaux, qu’on pourrait également surnommer les dents de l’hiver, plutôt que les dents de la mer. Il est vrai que le grand brochet a un corps gluant, qu’il a une dentition capable de couper notre fil de pêche et qu’il gobe parfois profondément les offrandes.

De plus, si on n’a pas vraiment la twist, comme le dit si bien l’expression populaire, il peut être ardu de faire de beaux filets dénudés d’arêtes.

Ajoutez à cela que, depuis 2017, on ne peut plus pêcher avec des poissons-appâts vivants. À l’époque, il suffisait de laisser un beau gros mené, appâté, nager sous la croûte gelée. Tous les attraits étaient alors réunis pour obtenir les réactions souhaitées.

Suffisent le blabla et les excuses bidon. La chair du brochet est délectable et ses combats sont beaucoup plus énergiques que celui de bien d’autres espèces. Pour le reste, portez des gants et utilisez une bonne paire de pinces à bec long.

Le grand brochet trône au haut de la pyramide alimentaire parce que c’est un batailleur acharné capable de livrer des batailles spectaculaires.

Où chercher

Les poissons-fourrages à la base de la chaîne alimentaire n’ont pas beaucoup d’endroits pour se cacher. Dans bien des cas, ils opteront pour des herbiers ayant subsisté aux rigueurs hivernales, que ce soit de la vallisnérie, du potamot, de l’élodée, de la cornifle ou du myriophylle. Ils pourront s’y camoufler pour se sentir à l’abri des regards.

En partant de cette notion, il faut savoir que les tout-petits attirent les petits, qui à leur tour intéressent les moyens, puis les plus gros, etc.

L’appétit des carnassiers semble insatiable. Ils passeront donc beaucoup de temps à pourchasser diverses proies dans des talles d’herbes ou près de celle-ci, et ce, principalement au cours des premiers mois d’hiver. Plus tard en saison, plusieurs spécimens migreront un peu plus en profondeur à proximité des lignes de joncs bordant les talus.

Une carte numérique ou papier pourra donner de très bonnes indications.

Encore mieux, vous pouvez consulter des images satellitaires du site où vous souhaitez vous rendre avec un programme comme Google Earth par exemple. Tentez alors de retrouver des clichés pris en été ou à l’automne. Vous pourriez y localiser une foule d’herbiers et obtenir leur position exacte. Votre GPS vous y conduira par la suite.

Avec esche

Si vous pêchez dans les zones 7 et 8, vous pouvez vous servir de 10 lignes à pêche par détenteur de permis. Ailleurs, dans la majorité des autres sites, ce nombre n’est que de cinq.

Bien qu’il existe plusieurs modèles de perches hivernales, les plus utilisées par les amateurs sont les brimbales traditionnelles à bascule et les versions immergées de type Polar. Même si celles-ci n’inculquent pas de motion à vos diverses présentations, elles font l’affaire.

Personnellement, je me sers de lignes éoliennes comme les Windlass avec une palette qui fait danser la tige supérieure au gré des vents. Peu importe ce qu’il y a au bout de la corde, ça bouge au rythme des bourrasques. Sachez qu’il y a également diverses versions motorisées fort performantes qui lèvent et qui descendent de manière automatisée.

À l’extrémité du fil, j’attache un harnais métallique à brochet de type Quick-Strike rig équipé de deux trépieds. Aux endroits permis, j’empalerai un mené mort de 5 à 10 po par le dos ainsi que par la queue.

Je positionne mon assortiment de perches de manière à exploiter un dénivelé, une zone de transition, de l’intérieur d’un herbier vers la portion externe moins encombrée, etc. Lorsque la canne bascule et que vous sentez une certaine pression, ferrez en effectuant un balayage progressif.

De bas en haut

Lorsque j’ai le droit à 10 brimbales, j’en installe neuf ou quand le nombre permis est de cinq, j’en positionne quatre. Je me garde toujours une option pour pêcher avec une canne à dandiner.

J’opte pour une perche moyenne rigide Stinger Zebco, Cryo, Rhino Tough, Solid Ice Quantum, etc. équipée d’un moulinet pouvant contenir un super fil comme la P-Line X-Braid Green TCB-8 de 20 lb/test. Je noue un bas de ligne métallique de qualité, de couleur noire, d’une longueur de 6 à 9 po. Je m’assurerai que celui-ci ne soit pas tordu ou déformé, ce qui gâcherait la subtilité de ma présentation.

À titre de cuillère, j’utilise une Williams Wabler W50 perchaude, une HQ35, une Ice Jig J50, une Syclops S2 et à titre de cuillère à dandiner, je me servirai d’une Heddon Sonar Flash, d’une War Eagle Jiggin Spoon, d’une Bay de Noc Swedish Pimple, d’un Bomber Slab Spoon, d’une CC Spoon ou autre du même genre.

Je les exploite en les jiggant, tout en les remontant d’environ 6 po à la fois, sur un axe de 18 po. Puis, je la laisse redescendre en la soutenant à peine. Je veux donner l’impression que la proie potentielle avait un regain, mais qu’elle a manqué d’énergie lors de sa remontée.

Vous pouvez ajouter un mené, aux endroits permis. Positionnez-le de manière à ce qu’il n’anéantisse pas l’action de votre offrande. Il est aussi possible d’installer une tête ou une queue de cyprin pour accroître les charmes de votre présentation. Un leurre souple de 4 po sur tête plombée fera également bien l’affaire avec un petit poisson.

Les bruiteurs comme le Cotton Cordell Super Spot, le Booyah Bait Hard Knocker, le Lindy Glow Streak, le One Knocker, etc. doivent être remontés d’un coup sec sur un axe d’environ 12 po de façon à ce qu’ils vibrent et fassent du bruit pour attirer l’attention des carnassiers. On les laisse ensuite s’enfoncer librement et on recommence.

Finalement, ce qui est vraiment tripant, c’est de pouvoir utiliser une caméra sous-marine ou un sonar offrant une vision en temps réel comme le Panoptix Ice Fishing Kit avec LiveScope de Garmin qui permet de voir l’action instantanément jusqu’à 60 mètres. Vous serez alors aux premières loges.