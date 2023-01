Ces 7 artistes effectuent un retour marquant sous les projecteurs

Le métier d’acteur est aussi formidable qu’insécurisant. Malgré leur talent, les acteurs sont à la merci de la volonté des auteurs, producteurs, diffuseurs, agents de casting, et du public. Un rôle peut étiqueter, mais aussi assurer une longévité. Les acteurs sont en quête de nouveaux défis, de personnages qui vont les mener dans toutes sortes de zones. Parfois, il y a une pause souhaitée, imposée ou incontrôlée. Puis, un appel, un rôle, une occasion, qui les ramènent dans la lumière.

Véronique Bannon

Photo fournie par Marie-Ève Rompré

Pendant plus d’une décennie, Véronique Bannon apparaissait quotidiennement dans notre télé. Il y a eu Watatatow, puis Virginie. Elle n’avait que 14 ans quand elle a commencé sa carrière d’actrice. Un âge où le regard des autres prend une importance démesurée. Véronique ne s’en est jamais cachée, des troubles de santé mentale ont pris le dessus. Elle a été une des premières, alors que ce n’était pas sexy, à exprimer son mal-être. Elle a donc été une des premières personnalités publiques à ouvrir ce dialogue, ô combien essentiel! Son état l’a éloignée du jeu. Une reconstruction nécessaire. Y revenir demandait courage et résilience pour convaincre qu’elle n’avait rien perdu de son talent. Dans la saison 2 de Portrait-robot, elle hérite d’une partition intense. Le personnage qu’elle incarne, Chantal Sicaire, est une ancienne danseuse nue mariée au chef du plus gros club de motards, les Hells Riders, qui sort d’un long coma après une tentative de meurtre.

Pierre-Paul Alain

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Difficile de ne pas remarquer le retour en force de cet acteur aussi intense que désarmant. Il avait réussi à passer de son statut d’enfant-acteur à jeune adulte en livrant des performances sensibles. Pensons à Alexis qu’il a porté pendant 7 saisons dans Destinées. Puis, entre 2015 et 2020, tout s’est arrêté. Ce sont les drames de son quotidien qui ont occupé la place, lui offrant le rôle d’une vie, celui d’être proche aidant de ses parents. L’excellent film de Rafaël Ouellet, Arseneault & fils, l’a propulsé à nouveau à l’avant-scène en incarnant le mouton noir incontrôlable d’une famille de braconniers. Cet automne, il est apparu dans Avant le crash, Hôtel et Anna et Arnaud. On pourra le voir cet hiver dans la saison 3 des Mecs, dans Virage : double faute, dans la saison 2 de Doute raisonnable, puis dans Les bombes. En incarnant Yoan dans À cœur battant, il est à la fois dur et bouleversant, écorché, violent et explosif. Un acteur de grand talent capable de nous transmettre des émotions subtiles et viscérales.

Martin Larocque

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Martin a toujours montré sa polyvalence et sa grande ouverture pour les autres. Il incarnait le Hercule Belhumeur de Virginie au quotidien, parlait de luxure à L’été c’est péché, a été le médecin ganté des Beaux malaises en plus de prêter ses traits plus récemment au peu recommandable Welsh dans District 31. À travers ça, il a fondé la maison d’édition jeunesse La bagnole, on l’a vu danser et chanter dans Un violon sur le toit, il a tenu une chronique sur son plus beau rôle, celui de papa, est devenu conférencier, rappelant l’importance de l’estime de soi. Récemment, il ouvrait le café Maudit bonheur. Il fait bon de le retrouver au quotidien grâce à Big Brother célébrités. Martin est un sage. Il connaît un bel hiver. On le retrouve dans la saison 2 du Bonheur, il est Me Théberge dans L’empereur, il sera dans Après le déluge sur Crave et Les yeux fermés sur ICI Tou.tv. Et au cinéma, il sera l’aubergiste de La cordonnière dont la sortie est prévue en février.

Jacques Lavallée

Photo fournie par Maude Arsenault

Belle surprise que de voir Jacques Lavallée tenir le rôle du patriarche de la famille Larouche dans l’excellente série de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Il y incarne un homme intransigeant, fier et surtout rongé par les secrets. Un acteur d’une grande prestance qui cumule 50 ans d’expérience. S’il a hérité de quelques rôles de juge ou d’avocat dans les dernières années (Pour Sarah, Ruptures, District 31), il était au générique des séries les plus populaires des années 1990. Pensons à Jamais deux sans toi, L’or du temps, Scoop, Urgence ou Cauchemar d’amour. C’est en prêtant sa voix à de nombreux acteurs, dont Hugh Grant, Martin Short, Colm Feore ou Alan Rickman, qu’il gagne davantage sa vie. C’est sans doute dans un studio de doublage qu’il a rencontré Dolan qui lui offre souvent un rôle dans ses films. Son Pierre Larouche montre toutes les nuances de son jeu.

Des voix de retour à la télé

Cet hiver, trois chanteuses brillent par leur présence dans des émissions de pointe.

Nathalie Simard

Photo Agence QMI, Joël Lemay

On peut dire qu’elle ne manque pas de courage. Sa présence à Sortez-moi d’ici en témoigne. Mais surtout, on ne peut pas oublier que bien avant le mouvement mondial #MeeToo, Nathalie Simard s’est tenue debout face à son agresseur. Elle a entrepris un long processus judiciaire sous l’œil public. Puis une longue reconstruction pour cicatriser des douleurs qui ne s’effaceront sans doute jamais. Celle qui a marqué des générations avec Le village de Nathalie et ses chansons, dont celle de La guerre des tuques, mérite d’être considérée comme une femme forte, souriante, authentique, qui accepte de saisir les opportunités, même les plus audacieuses.

Marjo

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Notre rockeuse nationale, qui s’est faite discrète dans les dernières années, revient sous les projecteurs en devenant coach à La voix. C’est probablement la plus grande tribune pour un artiste musical. Et 46 ans de carrière, c’est précieux pour de jeunes chanteurs qui pourront bénéficier de ses conseils, de sa créativité et de son franc-parler. Une captation diffusée à Télé-Québec, Amoureuse, nous a permis de renouer avec son œuvre. Marjo qui prépare un retour sur scène n’a rien perdu de sa fougue. Bien au contraire.

Natalie Choquette

Photo fournie par Noovo

Après s’être démarquée sur les grandes scènes du monde dans les opéras les plus prestigieux, la soprano a fait le pari de démocratiser le chant classique en trimballant sa diva dans des spectacles d’opéra humoristiques. Sa voix retentit sur une quinzaine d’albums, dont le plus récent, Colores, un album familial en hommage aux peintres qui l’ont marquée. Ces dernières années, elle s’est plongée dans l’écriture de livres jeunesse en publiant une quinzaine d’opus. Après le passage remarqué de sa fille Éléonore à Big Brother célébrités, la voici à son tour à l’avant-plan avec tous les dilemmes que la compétition comporte.