DeROY, Sœur Laura, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mercredi 18 janvier 2023, à l'âge de 96 ans et 6 mois, dont 69 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Laura DeRoy (Saint-Jean-Marie-Vianney) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Cyrille, L'Islet, de monsieur Alfred DeRoy dit Freddy et de dame Elmina Kirouac. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1N 2Y6. Outre sa communauté religieuse, Sœur Laura laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée dans la Maison du Père : Léo (Marie-Anne Thibault),Marie-Anna (Pierre Samson), Napoléon, Georges, Georgette (Joseph-Émile Morin), Rolland (Léonie Coulombe), Jean-Marie, Georges-Henri (Simone Pelletier), Marie-Thérèse, S.S.C.M., Norbert (Héléna Coulombe) et Gilles (Thérèse Gamache). S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint- Cœur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec, Québec G1E 2J8