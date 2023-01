BINET, Frère Florent, r.s.v.



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès du frère Florent Binet, religieux de Saint-Vincent de Paul, survenu au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home à Québec le 19 janvier 2023 à l'âge de 89 ans et 10 mois. Né à Saint-Benoît-Labre le 5 mars 1933, il était le fils de feu Marie-Ange Poulin et de feu Arthur Binet.Il est entré au noviciat le 18 septembre 1951 et a prononcé ses vœux le 19 mars 1954. Le frère Binet a exercé son ministère aux Patro Roc-Amadour, Laval, Charlesbourg, Amos, Bagotville, Ottawa et Le Prevost. Il a travaillé aussi aux Loisirs Vanier de Québec, à l'Oasis Notre-Dame et à l'Organisme " Le Noël du Bonheur ". Il a passé plusieurs années en mission au Congo et, au Québec, comme agent de développement pour les missions. En dernier, il a résidé au presbytère Saint-Malo, puis au Domaine de Bordeaux, et à la résidence Saint Brigid's Home. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés(es) et les agrégé(es) aux RSV. Il était le frère de feu Marie-Louis, feu Clermont (feu Colette Pépin), feu Jeanne-Ange (feu Clément Fecteau), Liette (feu Paul Lambert), feu Carmen (feu Oliva Busque), feu Solange (feu Clément Binet), Réjean (feu Denise Lafond), feu Bertrand (Anita Quirion), Paulette, feu Roger (Yolande Désilets), Carol (Rachel Lapointe), feu Françoise (André Boucher), Paula (feu Dr Jean-Guy Boucher, Roger St-Hilaire) et de feu Claude (Lise Vachon). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Cyrenne ainsi que ses neveux et nièces : Louise Fecteau (Jean-Marc Beauchesne), Pierre Fecteau (feu Manon Ortier), Martin Binet (Francine Sévigny), Brigitte Binet, Richard Lambert (Gérald Carrier), France Lambert, Julie Lambert (Michel Dufrêne), Nathalie Lambert (Yves Desrochers), Michel Busque (Micheline Trépanier), Paul Busque (Nicole Labbé), Carol Busque, Marc Busque ( Martine Roy), Lucie Binet, Bernard Binet, Mario Binet (Jenny Dupuis), Nina Binet, Michel Binet, Steven Binet, Lyne Binet, Lucie Pellerin (Luc Valiquette), Mona Binet, Caroline Boucher (Daniel Faucher), Carl Boucher (Danielle Blanchet), Lisa Boucher (François Reny), Dany Boucher, Sonia Boucher (André Cantin), Alain Binet (Marthe St-Cyr), feu Daniel Binet, Robert Binet (Nathalie Brousseau), Johanne Binet (Yves Demontigny), André Binet (Chantal Levasseur) et Josée Binet (François Duchesne). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces et neveux, des parents et amis(es) des œuvres où il a travaillé. La famille Binet désire remercier tous ceux qui ont accompagné le frère Binet dans les derniers moments de sa vie, plus particulièrement sa sœur Paula de même que le frère Émile Lafond. Le frère Binet sera exposé dansde 19h à 21h et le mercredi 1er février 2023 de 9h à 10h15.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à Les Charités RSV (pour notre mission RSV du Congo), 275, rue Marie-de-L'incarnation, Québec, G1N 3G5, téléphone : 418-650-3441, poste 315.