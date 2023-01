Harvey-Pinard défie les préjugés

Rafaël Harvey-Pinard est le plus bel exemple que la persévérance, la poursuite sans réserve vers l’excellence et le talent peuvent défier parfois les projections. On va se le dire, un choix de septième tour a habituellement de faibles chances d’atteindre la Ligue nationale.

Quelle belle histoire que celle de ce joueur !

Malgré les nombreux obstacles, malgré les préjugés qui accompagnent habituellement les joueurs au petit gabarit, il parvient à franchir les obstacles avec une détermination lui permettant de pousser encore plus loin la possibilité de réaliser son rêve, c’est-à-dire obtenir une place dans le vestiaire du Tricolore.

Pour le moment, les décideurs du Canadien applaudissent les actions de Harvey-Pinard. Ils sont sans doute tout aussi émerveillés que les partisans de l’équipe. Éventuellement, ils devront revoir l’évaluation des effectifs et songer à y faire une place à l’ailier québécois.

Des minutes additionnelles

Je sais, on a souvent tendance à s’emballer rapidement.

Mais reconnaissons qu’il pourrait changer la donne, puisque dans le scénario élaboré par Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis, y avait-il un rôle pour ce joueur, impressionnant à chacune de ses présences sur la patinoire ?

On en doute.

Par contre, l’entraîneur a rapidement compris que le jeune homme sollicitait quelques minutes additionnelles sur la surface de jeu en démontrant un sens du devoir exceptionnel, en compétitionnant avec l’énergie du désespoir, en confirmant qu’il pouvait apporter une solide contribution à l’équipe dans bien des situations.

Par exemple : en infériorité numérique, il a marqué le premier de ses deux buts alors que le Canadien évoluait avec un joueur au banc des pénalités.

En supériorité numérique, Ville Husso lui a volé le but de la victoire en prolongation.

Il a été utilisé pendant plus de 16 minutes. Avec ses compagnons de jeu, Alex Belzile et Michael Pezzetta, ils ont dominé l’adversaire pendant tout le match, produisant d’ailleurs les trois buts de leur formation.

Conditions gagnantes

« RHP » ne cache pas qu’il se retrouve dans un contexte où les conditions gagnantes sont à sa portée. Cette équipe est décimée par les blessures et c’est l’opportunité pour passer une audition qui laissera un message clair.

Depuis son rappel, Harvey-Pinard s’est démarqué.

Sa rapidité le sert bien dans une ligue misant en plus en plus sur la vitesse et l’exécution. Il anticipe bien le jeu, il prend les bonnes décisions et ses actions apportent des résultats étonnants.

Des propos convaincants

« Je veux démontrer que je peux évoluer dans cette ligue et je vais prendre les moyens pour le prouver », dit-il.

Ce n’est pas de l’arrogance, ce sont les propos d’un jeune homme qui sait que ces gens, qui ne croient pas aux petits joueurs, peuvent se tromper. Année après année, et ce depuis ses saisons dans le hockey mineur, il doit faire ses preuves.

Mais encore faut-il posséder le talent pour atteindre un certain niveau d’excellence.

Sur ce point, Harvey-Pinard a gravi les échelons à la surprise de plusieurs observateurs, parce qu’il sait composer avec l’adversité et aussi parce qu’il possède les qualités pour surprendre l’adversaire.

N’a-t-il pas été impressionnant sur le but marqué alors qu’il était ennuyé par un défenseur adverse et qu’il logea, avec un tir du revers, la rondelle dans la partie supérieure du filet ?

Il faut le faire...

Harvey-Pinard veut éliminer tous les doutes.

C’est lui qui donnera tous les arguments pour faciliter la décision des dirigeants à savoir s’il demeurera à Montréal ou non.

Il l’a fait partout où il est passé.

Et, chaque fois, il a plaidé sa cause avec brio.

Comme il le fait présentement.

L’impatience monte envers Monahan

Les recruteurs qui suivent de près le Canadien présentement deviennent de plus en plus impatients.

Quand Sean Monahan jouera-t-il ? À Denver, l’Avalanche a abandonné l’idée de conclure une transaction pour Bo Horvat. C’est trop dispendieux !

À Winnipeg, on accueillerait Monahan à bras ouverts, mais encore quel sera le prix exigé par Kent Hughes ?

Et, curieusement, les Devils, entretenant de grandes ambitions, étudient le dossier Monahan...

Cole Caufield a confirmé, hier, qu’il a pris la bonne décision en se retirant de la compétition pour subir une intervention chirurgicale à l’épaule.

Deux fois a-t-il été dans l’obligation de soigner cette blessure au cours de la présente saison. La santé de l’athlète passe avant la compétition...

Une petite observation : Jakob Pelletier et Rafaël Harve-Pinard sont deux joueurs se retrouvant dans la même situation.

Les petits joueurs

Ils tentent de convaincre leurs patrons que les petits joueurs intelligents peuvent se débrouiller dans la Ligue nationale. Pelletier semble avoir gagné la confiance de Darryl Sutter.

L’entraîneur des Flames a-t-il vraiment le choix après avoir vu son équipe s’incliner 5 à 1 devant les pauvres Blackhawks de Chicago ?

À Montréal, Martin St-Louis accorde à Rafaël Harvey-Pinard la possibilité de poursuivre sur sa lancée. Il y a plusieurs similitudes entre les deux joueurs, dont le numéro de dossard : 49...

Les Blues de St. Louis seront probablement des vendeurs à la date limite des transferts au niveau des effectifs. Après une défaite de 5 à 0 contre les Coyotes de l’Arizona, on peut se poser des questions sur l’effort au boulot des patineurs de l’équipe. Sur le marché, Ryan O’Reilly, Ivan Barbashev et Vladimir Tarasenko...

Lourde perte pour les Maple Leafs de Toronto. Auston Matthews sera absent pour au moins trois semaines.