Hausse des taxes au-dessus de l’inflation à Saint-Sauveur: les taux d’intérêt blâmés

Des données compilées par l’équipe du Bureau d’enquête auprès de plusieurs centaines de municipalités démontrent que plusieurs villes et villages du Québec n’hésitent pas à imposer des hausses de taxes supérieures à l’inflation. Le Journal a été à la rencontre de citoyens et maires de ces villes qui expriment leur point de vue.

Alors que l'inflation a augmenté de 6,7% en 2022 au Québec, la Ville de Saint-Sauveur a quand même haussé ses taxes de 7,9% en moyenne pour l’année en cours.

• À lire aussi: Des hausses de taxes municipales salées partout au Québec

• À lire aussi: Son compte de taxes bondit de 11,46 %: le manque criant d’effectifs aggrave les choses à Mirabel

Les coûts du service de la dette, qui dépendent des taux d’intérêt, constituent l’une des principales raisons qui a amené l’administration municipale à adopter ce taux.

«On est vraiment dépendants de la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada», nous a expliqué Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur depuis 10 ans.

Photo fournie par la Ville de Saint-Sauveur

«Ça nous affecte directement parce les nouveaux emprunts qu’on a déjà planifiés [à 1 ou 1,5%] sont rendus à plus de 4,5%», a-t-il ajouté.

À Saint-Sauveur, la hausse du compte de taxes pour une maison moyenne unifamiliale sans les services d’aqueduc ou d’égout, par exemple, représentera un surplus à payer par les propriétaires de 177$ cette année. Soixante-trois pour cent des propriétés unifamiliales entrent dans ce calcul.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Et les 28% des propriétaires qui possèdent des résidences avec les services d’aqueduc et d’égout font face à une augmentation de taxes encore plus élevée, soit de 267$.

Les autres contribuables, soit ceux qui ont l’aqueduc, mais pas d’égout – qui constituent la portion restante de 9% – auront 214$ d’augmentation cette année.

«C’est décevant cette augmentation des taxes municipales, d’autant plus que l’entretien des rues est très ordinaire et que tout coûte plus cher en général, nous a mentionné une citoyenne de l’endroit, Claire Sinayov, qui est propriétaire d’une maison évaluée à 260 000$. Nous n’avons rien de plus pour notre argent.»

Un autre propriétaire à qui nous avons parlé, Alain Millette, n’est pas tellement surpris par ces augmentations.

«On s’en doutait, ce n’est pas surprenant parce que tout est plus cher aujourd’hui, a-t-il affirmé. Je n’ai pas vu beaucoup de changements en termes de services dans notre secteur, mais ç’a bougé plus au centre-ville.»

Luc Leblanc est pour sa part propriétaire à Saint-Sauveur depuis 2002 dans le secteur sans services. Il critique la gestion de l’administration en place, déplorant notamment que les dépenses de la municipalité aient augmenté de 9,2%.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«La Ville s’est permis de développer de nouveaux services, ils ne contrôlent pas les dépenses, c’est un robinet ouvert», a mentionné M. Leblanc, qui avait été candidat à la mairie aux élections municipales de 2021.

Il a assisté à la présentation du budget en décembre.

«J’ai sursauté quand j’ai vu les chiffres et ce n’est pas la première fois que ça arrive ici.»

Selon le maire Gariépy, les salaires des employés municipaux et les quotes-parts payées à la MRC des Pays-d’en-Haut et à la Sûreté du Québec justifiaient ces augmentations.

L’entretien des routes et des trottoirs y est aussi pour beaucoup.

«Il y a 10 ans, on mettait 300 000 $ par année, maintenant c’est près 3 millions», a déclaré le maire, ajoutant que cela est sans compter l’emphase mis par la Ville dans le développement de son offre d’activités de plein air.