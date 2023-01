J’aurais pu me retrouver mort ou en prison

Originaire de Roberval, le comédien Jeff Boudreault décrit sa première rencontre avec sa future femme comme étant très spéciale. Il fréquentait l’école secondaire la première fois qu’il l’a vue et il lui a demandé de l’épouser. Au mois de mars prochain, ils célèbrent leur 30e anniversaire de vie en couple.

Catherine et Jeff n’ont jamais perdu leur originalité. Ils avaient planifié d’adopter un enfant après leur premier enfant. Après la naissance de Victor, ils ont adopté une jolie et dynamique Haïtienne, Marie, et ensuite Emmanuel est né.

Ton père était sévère.

Mon père, Russell, était l’autorité à la maison. Combien de fois ma mère, Nicole, disait à mes sœurs, Martine, Maryse, et moi : « Attendez que votre père arrive à la maison ».

Ton père a travaillé beaucoup.

Il travaillait à l’entretien du Collège des Ursulines et le soir, il était plâtrier. Il gagnait à peine 24 000 $ par année, mais il ne nous manquait rien.

Tu n’as pas touché aux marches du magasin Continental.

J’ai fait une crise dans le rayon des jouets. Mon père m’avait attrapé par le bras et je n’ai jamais touché les marches en me rendant à l’étage supérieur.

Tu avais 13 ans quand tes parents ont divorcé.

J’ai dit à ma mère que je ne savais pas ce qui m’arriverait si je vivais avec elle, alors, j’ai choisi un homme que j’ai appris à connaître.

La chasse et la pêche étaient des moments inoubliables avec ton papa.

Mes moments passés avec mon père à la chasse et à la pêche, je les chérirai toujours dans mon cœur, surtout la fois que nous nous sommes perdus dans le bois.

Vous vous êtes perdus pendant une journée dans le bois.

Nous étions à la pêche lorsque mon père, mon oncle et moi, nous sommes perdus. J’étais tellement fatigué que mon père, malgré ses 130 lb, me transportait dans ses bras.

Vous n’aviez pas de boussole.

Nous tournions en rond dans le bois sans le réaliser. Soudainement, le son du bruit d’une voiture ! Avec empressement, nous nous sommes dirigés vers l’endroit où nous avions entendu le bruit.

Étiez-vous loin de l’endroit ?

C’est gênant de l’avouer, mais nous étions seulement à 500 pieds de la route.

Tu avais des amis qui n’étaient pas forcément bons.

Honnêtement, si je n’avais pas changé d’amis, j’aurais pu me retrouver mort ou en prison.

Tu n’aimais pas aller à l’école.

Je crois que je fais partie d’un système scolaire avant-gardiste. Au primaire, souvent, je n’avais pas les notes requises, mais les profs me faisaient passer. Au secondaire, tout a changé, car ils m’ont fait doubler ma première année. J’ai appris plusieurs années plus tard que j’étais un enfant souffrant d’un TDAH.

Au secondaire, tu étais un humoriste sans le savoir.

J’étais assis à l’arrière de la classe et je faisais des blagues que mes amis répétaient.

Ton professeur a changé ton orientation de carrière.

Il vient me voir après la classe pour savoir si c’était moi l’incitateur de ces blagues. Il m’a demandé si je n’étais pas tanné que les autres s’attribuent mon humour.

À compter du secondaire 2, tu écrivais les Bye bye de fin d’année.

Oui, mon professeur m’a donné le mandat d’écrire les Bye bye de fin d’année et cela s’est poursuivi jusqu’à mon cégep.

Tu n’étais plus le dernier choisi au sein d’une équipe.

Le succès que j’ai connu avec mes pièces à l’école m’a permis d’avoir confiance en moi et, à compter de ce moment, je suis devenu une personne importante aux yeux des élèves.

Tu étais un camelot.

Durant la semaine, avec Mme Morin dans la Hyundai Colt, je livrais les journaux aux autres camelots avant d’amorcer ma route. Cependant, je passais aussi des circulaires et j’ai décidé de livrer le journal du dimanche, car je n’aimais pas aller à la messe.

Tu as travaillé à plusieurs autres endroits.

J’ai travaillé au Canadian Tire, au moulin d’acier, mais le tournant de ma carrière, mettre des poules dans des camions, c’est lorsque je me suis retrouvé avec mon linge de Gros Bill à l’hôpital lorsque je m’étais blessé à mon coude dans une cour d’école. J’ai décidé que devenir machiniste, ce n’était pas pour moi.

« Je ne payerais pas pour que tu deviennes un clown ».

Je voulais aller à l’école de l’humour, mais c’était très dispendieux. Mon père m’a dit : « Je ne payerais pas pour que tu deviennes un clown ».

C’était la fête à La Traversée internationale du Lac-Saint-Jean.

Les bars étaient remplis, je vois encore les préposés aux bars se promener dans les rues avec une caisse de 24 bières sur leurs épaules. Lorsque la course est devenue un aller-retour, j’étais au départ à minuit et on fêtait toute la nuit et la journée jusqu’au retour des nageurs.

Des jeunes t’ont attaqué dans la rue.

Deux jeunes sont sortis derrière une voiture acadienne pour m’attaquer. J’ai couru, heureusement ils ne m’ont jamais rattrapé. Le lendemain, j’ai acheté une Rabbit Volks usagée à Karen Beaulieu sans jamais l’avoir vue. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas voir la voiture. Pour moi, c’était simple, j’avais besoin d’une voiture pour ne plus me faire attaquer quand je me promenais dans les rues tard le soir.

Tu as écrit une pièce de théâtre d’été.

Je me suis tellement amusé, surtout lorsque j’ai dit aux artistes qu’on se partageait les profits. J’ai aussi fait partie d’un duo humoristique, Les Colons, avec François Maranda.

Ton épouse est ton amour, ta partenaire et une femme exceptionnelle.

Catherine est une femme exceptionnelle qui se lève chaque matin avec son merveilleux sourire. Nous sommes un couple qui s’aime beaucoup, on se respecte énormément et on désire toujours réaliser de nouveaux projets. Nous n’avons jamais oublié que nous étions un couple avant de devenir parents. Son sourire est le rayon de soleil de la famille.