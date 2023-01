La carrière d'Anne Dorval en cinq photos souvenirs

Du rêve à la réalité

1989. Anne, 20 ans, était sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal six ans plus tôt, et voilà que les rôles télé se multipliaient. Elle serait de deux téléséries cette année-là, Tandem et Chambres en ville. La jeune femme ayant grandi à Trois-Rivières rêvait de jouer de grands classiques, Racine, de Musset.

Découvrir Anne par Lola

Il y a 33 ans! En 1990. Anne Dorval, qui avait surtout joué au théâtre, était devenue la Lola du petit écran. Son rôle dans la série Chambres en ville la faisait découvrir par un large public, car la série écrite par Sylvie Payette allait bientôt rassembler plus de deux millions de téléspectateurs à Télé-Métropole (TVA).

Un tremplin exceptionnel

Lola avec le beau Pete (Francis Reddy) du populaire téléroman de TVA Chambres en ville, série pépinière de toute une génération de comédiens. Anne joua ce personnage aux côtés du comédien durant une grande partie des années 1990. Ils s’épousèrent même à l’écran, aux côtés notamment de Louise Deschâtelets, la tenancière de la pension pour jeunes.

Confidences d’il y a 30 ans

À quelques jours d’une grande première au TNM en 1993, la comédienne livrait ses impressions, se disant timide dans la vie, soucieuse face à son métier éphémère et envahie d’un trac fou. «J’ai l’impression de me jeter dans la fosse aux lions», disait-elle. Elle a depuis joué dans une soixantaine de productions diverses.

Reconnaissance

Soirée émouvante pour Anne, qui recevait en 2005 son premier prix Gémeaux pour ses rôles d’Ashley et Criquette, dans la comédie Le cœur a ses raisons. Depuis, elle a remporté une vingtaine de prestigieux prix, notamment pour Les Parent à la télé, ainsi que pour Mommy et J’ai tué ma mère au cinéma.