La chèvre et le chou de Bernard Drainville

La feuille de route présentée par le ministre de l’Éducation a une vertu : elle mise sur des solutions tangibles qui font consensus.

Les professeurs adorent l’aide des éducatrices en classe, allez on va essayer d’élargir ça. La maîtrise pour les enseignants non qualifiés est un cauchemar, on va simplifier ça. La réussite en français est un leurre, un chantier là-dessus, et ainsi de suite.

L’objectif est limpide : montrer aux acteurs du réseau qu’il les a entendus.

Mais soyons clair, aussi essentiel soit-il, le coup de barre proposé n’est pas là un plan de réussite scolaire.

Coincé entre des syndicats gonflés à bloc, un exode des enseignants et un ministère digne de la maison des fous, le ministre semble avoir fait le pari de ne pas trop brasser la cage. Obtenir des résultats pour ses sept priorités va déjà exiger assez d’efforts comme ça.

Le risque cependant, c’est qu’en ne voulant déplaire à personne, Bernard Drainville finisse par passer à côté de l’essentiel.

L’éléphant dans la pièce

Le gouvernement Legault, tout comme les gouvernements précédents, ne veut pas s’attaquer à l’échafaudage d’un système d’éducation à trois vitesses. Très bien. Mais il a l’obligation d’offrir une solution à « ces élèves qui sont dans rien », ces délaissés du réseau qui n’ont accès ni aux privilèges de l’école privée ou des programmes particuliers.

Et à ce chapitre, force est de constater que Bernard Drainville demeure loin du compte. Sans objectifs précis, sans même promesse de financement, sa proposition d’étendre les projets particuliers ressemble davantage à une bouteille à la mer pour éviter un vrai débat.

Surtout, la réalité demeure, le système public sera toujours plombé par les élèves les plus faibles. C’est à eux qu’il faut offrir une solution. C’est malheureusement à leur égard que le plan Drainville est silencieux.

Les éducatrices en service de garde dans la classe vont certainement soulager les enseignants, mais leur présence n’aidera pas les jeunes dyslexiques à réussir, ou les TDAH à apprendre à s’organiser dans leur tête. Et au secondaire, on leur offre quoi à ces élèves en difficulté ? Il est où le plan pour leur assurer les services spécialisés auxquels ils ont droit ?

Le silence à ce chapitre est assourdissant. Car si plus de théâtre ou de sports va motiver certains d’entre eux, ça ne leur donnera pas les outils pour réussir.

Quelle vision ?

Le sociologue et l’un des pères du rapport Parent Guy Rocher a récemment écrit que « s’il est vrai qu’il n’y a pas de système d’éducation idéal, il est cependant essentiel qu’un système d’éducation ait un idéal, qui est en réalité celui de la justice sociale ».

Cet idéal, l’école québécoise s’en est éloignée au fil des ans et des compressions budgétaires.

Or il doit servir de phare dans la nuit. Et tant que le ministre évitera d’articuler clairement, précisément cet idéal, à la lumière de la société d’aujourd’hui, tous les plans du monde, toutes les listes de priorités ressembleront davantage à du rabibochage d’un système brisé qu’à une vision cohérente pour l’école du 21e siècle.