Le cycle menstruel ne fausserait pas les études sur le sport

Les changements hormonaux survenant pendant le cycle menstruel n’affectent pas les performances physiques des personnes menstruées, contrairement à ce qui est souvent avancé par les scientifiques qui excluent d’office les femmes des recherches sur le sport.

Une étude américaine de l’Université Brigham-Young, publiée dans le Journal of Applied Physiology, a révélé que les performances sportives des femmes étaient tout aussi constantes que celles des hommes.

À ce jour, la plupart des conseils en matière d’exercice physique sont basés presque exclusivement sur les hommes. Les sujets féminins sont exclus de plus de 90% des études sur les performances et la fatigabilité à l’effort.

Bien que les participantes aient souvent exprimé aux chercheurs que leurs cycles menstruels influaient sur leur état d’esprit et sur leurs attentes en matière de performance, leurs résultats mesurés n’ont montré «absolument aucun changement».

«Les femmes ayant des cycles réguliers ont obtenu les mêmes résultats entre la phase de forte concentration d’œstrogènes, la phase de forte concentration de progestérone et pendant les menstruations, lorsque les concentrations des deux sont faibles, a déclaré Jessica Linde, qui a dirigé l’étude. Cette information lève une grande barrière. Elle montre que nous ne devrions pas exclure les femmes de la recherche en nous basant sur l’idée que leurs cycles menstruels vont fausser les résultats.»

«L’hypothèse dans la recherche sur l’exercice a longtemps été que les femmes sont comme les hommes, juste plus petites, a déclaré Jayson Gifford, coauteur de l’étude. Notre étude suggère que ce n’est pas le cas et qu’il existe des différences importantes entre l’exercice des femmes et celui des hommes. Inclure davantage de femmes dans la recherche nous permettra d’affiner les approches de la physiologie féminine.»