Les Éternels: la transformation finale

La formation d’apprentie éternelle de Stella tire à sa fin. L’adolescente sera entraînée dans la France du 19e siècle et le Montréal de 1900. Avec ce dernier tome de la série Les Éternels, l’autrice Priska Poirier alimente davantage sa fascination pour le fantastique !

C’est un neuvième et dernier tome pour Les Éternels. Comment se prépare-t-on à la fin d’une aussi longue série ?

C’est comme un faux dernier tome... Les Éternels, c’est une collection de livres qui peuvent se lire en ordre ou en désordre. Après huit tomes, j’ai réalisé que ça commençait un peu à me nuire dans ce que je voyais dans ma tête comme possible évolution. J’ai décidé que ça se terminerait avec un neuvième volet qui, lui, doit absolument se lire en dernier. Il fait le pont entre Les Éternels et une nouvelle série qui va s’appeler Guerrière, où le personnage principal aura choisi son métier d’éternelle.

Dans ce volet, Stella, le personnage principal, voyage dans le temps.

J’ai ajouté un élément de réalité virtuelle et ce jeu me permet de faire un saut dans le temps. Ainsi, elle va en France dans les années 1900 et au Moyen Âge. Elle est en contact avec différents événements qui ont vraiment existé et elle doit trouver, à son tour, une solution avec ses propres capacités d’éternelle. Elle fera peut-être de meilleurs choix que ceux qui ont réellement été faits !

Photo fournie par éditions de mortagne

À ce jour, plus de 40 000 exemplaires de la série Les Éternels se sont vendus. Vous attendiez-vous à un tel engouement ?

Cette histoire est une explication aux hasards de la vie... Si le téléphone n’avait pas sonné, j’aurais été pris dans cet accident ; si je n’étais pas allé là, je n’aurais pas rencontré telle personne. Tout le monde vit ce type de hasard. Je trouve ça beau de penser que ça se peut qu’on soit protégé, qu’on ait une bonne étoile. Les Éternels, c’est ça. C’est une explication si on veut « rationnelle » au hasard. J’avais espoir que les gens allaient embarquer dans ce genre d’histoire, car on a besoin d’y croire.

Chaque tome présente une nouvelle qualité que Stella développe. Pourquoi ?

Ce sont des qualités dont on a besoin, d’où les titres Confiance, Générosité, Empathie, Bienveillance, etc. On dirait qu’on entend toujours parler de ce qui ne va pas bien. Il y en a, des bonnes nouvelles, aussi ! Je voulais mettre l’accent sur le fait que dans la vie, de façon générale, les gens sont gentils. Je voulais « sortir » ça et laisser du beau.

Si vous pouviez inventer votre univers fantastique et y vivre, à quoi ressemblerait-il ?

J’ai combien de temps pour y penser (rires) ? Un univers où la justice règne, où tout le monde a sa place. Peut-être dans le médiéval... On enlève les villes et on va dans une vie plus simple, plus près de la nature. Avec des licornes et de gentils dragons !