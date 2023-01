L’investisseur futé: c’est toujours le temps d’investir en Bourse

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

Pas facile de se décider à réinvestir en Bourse après avoir vécu une année aussi éprouvante que 2022, surtout que les prédictions pour 2023 sont pour le moins contradictoires !

« Les choses doivent encore se détériorer avant de prendre du mieux », a déclaré mardi le stratège en chef de JP Morgan, Marko Kolanovic, à la chaîne américaine CNBC. Il entrevoit une baisse de 10 % pour l’indice phare des États-Unis, le S&P 500, pendant la première moitié de l’année.

Un autre analyste connu de Wall Street, Tom Lee de Fundstrat, a pour sa part affirmé lundi que les investisseurs sous-estimaient l’impact positif du ralentissement de l’inflation. Sa prévision ? Une hausse qui pourrait atteindre 25 % pour le S&P 500 en 2023.

Alors, qui croire ? « Les messages contradictoires, ça fait partie de la réalité du marché. Il y a des gens qui disent que quand les marchés montent, c’est trop cher et que quand les marchés redescendent, le pire s’en vient... Je pense qu’il faut tasser un peu ce bruit-là », soutient Cimon Plante, gestionnaire de portefeuille affilié à la Financière Banque Nationale.

« Si tu restes pleinement investi, tu vas participer à 100 % des baisses et à 100 % des hausses, ce qui va te donner un rendement décent, ajoute-t-il. Tenter de prédire les mouvements de marché, c’est s’exposer au risque de manquer les bonnes journées qui font toute la différence. Et s’il y a quelque chose que les trois dernières années nous ont appris, c’est qu’on ne peut pas prédire l’avenir ni les mouvements du marché. »

La constance, c’est payant

Ce qui nous amène à la bonne vieille stratégie de l’investissement par versements périodiques, mieux connue sous son appellation en anglais, dollar cost averaging (DCA). Décrite la première fois dans le célèbre livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham, publié en 1949, elle vise à contrer la volatilité des marchés.

« Des fois, on cherche à se compliquer la vie, à croire qu’on va réussir à battre les marchés alors que la meilleure stratégie, c’est la plus simple. C’est d’être toujours constant, d’investir régulièrement et d’essayer de réduire son coût moyen tout en restant sur le marché, peu importe les fluctuations », résume Youcef Ghellache, fondateur d’Educfinance et professeur de finance au Collège Montmorency.

Si vous voulez vous lancer dans l’investissement périodique, les experts recommandent d’opter pour des titres de qualité comme des actions d’entreprises bien établies ou des fonds diversifiés. La stratégie est particulièrement avantageuse avec un courtier qui ne facture aucune commission sur les transactions boursières (Banque Nationale Courtage Direct, Disnat, Wealthsimple) et avec des fonds communs sans frais d’acquisition.

Compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, il y a toutefois d’autres possibilités qui peuvent être plus intéressantes en fonction de votre situation personnelle, souligne M. Ghellache :

Rembourser ses prêts ou son hypothèque

Placer ses liquidités dans un compte à intérêts élevés ou un CPG

Investir dans des obligations

Vous avez des sujets à me suggérer ? Écrivez-moi : sylvain.larocque@quebecormedia.com