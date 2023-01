«Une saison pour les ombres» de R. J. Ellory: meurtres dans le nord du Québec

L’écrivain britannique R. J. Ellory a réussi à se surpasser avec ce roman incroyablement noir campé dans l’enfer blanc du Nord québécois.

De tous les auteurs de polars contemporains, l’Anglais R. J. Ellory fait sans conteste partie de nos préférés. Et en lisant Une saison pour les ombres, son petit dernier, on a eu le bonheur de découvrir que l’histoire se déroulait ici, dans notre belle province!

«Après s’être parlé, mes éditeurs britanniques et français ont eu l’idée de me proposer d’écrire un livre dont le récit allait se passer au Québec, explique R. J. Ellory au cours de la conversation téléphonique qu’on a pu avoir avec lui juste avant la période des Fêtes. J’ai tout de suite accepté de relever le défi et pour y arriver, j’ai commencé à lire sur l’histoire du Québec et sur sa relation avec le reste du Canada. J’ai aussi effectué des recherches sur plusieurs de ses régions et sur la façon dont certaines localités avaient été fondées.»

Ce qui a surtout retenu son attention ? Ces petites villes qui ont poussé dans les années 1950-1960 tout au nord du Québec. S’inspirant très fortement de Schefferville, qui se situe au cœur de la péninsule du Labrador, il créera ainsi Jasperville, le patelin où Jack Devereaux, le héros d’Une saison pour les ombres, a été contraint d’écouler l’essentiel de sa jeunesse.

«Pour moi, cette région est l’un des endroits habités les plus désolés de la planète, ajoute R. J. Ellory. C’est éloigné de tout, le climat n’est pas propice à la vie humaine et vous avez les loups, les insectes... Bref, l’environnement idéal pour camper l’intrigue d’un roman!»

Plus ça change, plus c’est pareil

Vers le milieu des années 1980, Jack Devereaux a pris ses jambes à son cou pour fuir Jasperville, la ville de tous les dangers. Direction Montréal, où il est devenu enquêteur en incendies pour une compagnie d’assurance. Et alors qu’il espérait ne plus jamais avoir à remettre les pieds dans ce coin d’enfer au nord de Labrador City, il va recevoir un appel de la police locale qui changera tout : Calvis, son jeune frère, vient d’être arrêté pour tentative de meurtre au premier degré. Apparemment, il aurait complètement perdu la tête. Mais ce qui surprendra Jack, ce n’est pas que son frère ait disjoncté. Non. Ce qui le surprendra vraiment, c’est que ça ne se soit pas produit bien avant. Car on a beau dire et beau faire, survivre à la grisaille et à l’isolement de l’endroit n’est pas donné à tout le monde.

Près de 26 ans après avoir quitté Jasperville, Jack se tapera ainsi plusieurs jours de route pour revenir au bercail. Où il retrouvera tout ce qu’il avait laissé derrière lui : ses mauvais souvenirs, la fille qu’il a aimée durant son adolescence, le froid, les mines de minerai de fer, la morosité de la ville et les délires de son cinglé de père sur les wendigos (des créatures qui seraient assoiffées de chair humaine).

«Quand, au fil de mes recherches, j’ai découvert l’existence des wendigos, ç’a été pour moi un bonus et je leur ai accordé une place importante dans l’histoire, précise R. J. Ellory. Mais comme ils appartiennent à la culture des peuples autochtones, j’en ai toujours parlé avec respect pour n’offenser personne.»

Une cruelle vérité

Afin de nous aider à mieux comprendre ce à quoi Jack a voulu échapper durant toutes ces années, R. J. Ellory va régulièrement revenir dans le passé. Notamment pour raconter la façon dont quelques jeunes filles du coin ont autrefois été retrouvées : ouvertes et vidées de leurs organes.

À l’époque, on a cru que c’était l’œuvre des loups de l’Est ou d’un ours noir. Mais puisqu’il y a eu bien d’autres morts du genre au cours des décennies suivantes, Jack va se dire que les animaux n’y sont pour rien, que seule une personne peut être à l’origine de tous ces meurtres.

«Jasperville est déjà un endroit où il est difficile de vivre, où le simple fait d’être dehors peut vous tuer, rappelle R. J. Ellory. Et là, comme si ce n’était pas assez, ses habitants vont aussi devoir faire face à un type de problème complètement différent...»

Résultat? Une atmosphère à glacer le sang et des rebondissements qui font souvent froid dans le dos.

Bref, un excellent Ellory.